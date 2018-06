No sé si estoy más cansada de levantarme y ver todos los días el cielo gris o de los agoreros que no hacen más que repetir como papagayos que “no vamos a tener más de tres días de verano”. Que si el pastor ha dicho que bla bla, que si las témporas indican que no sé qué... ¡Basta ya, por favor! Es que con esa negatividad y ese mal fario yo si fuera Lorenzo tampoco asomaría la cabeza. Confiemos, por dios. Que todos los años nos pasa lo mismo y al final siempre acabamos cual ballena

