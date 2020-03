Podcast | Nadie como mamá+: el embarazo y el coronavirus

Actualizada 12/03/2020 a las 20:01

¿Estas embarazada y no sabes cómo te puede afectar el coronavirus? ¿Qué pasa si me tienen que aislar o me contagio en el trabajo? Hoy te lo cuento todo

La pandemia del coronavirus acapara todos los telediarios y medios de comunicación en general, pero hay una parte de la población especialmente preocupada.

Por un lado todas las personas de edad avanzada con patologías crónicas pulmonares, coronarias, inmunodeprimidas y sobre todo mayores de 70 años.

Por otro lado las embarazadas, preocupadas por la falta de estudios e información de cómo afecta el coronavirus en el embarazo.

Hoy quiero contarte todo lo que sabemos al respecto.

“The Lancet” ha publicado uno de los primeros estudios sobre la relación del coronavirus y el embarazo y quiero contarte las primeras conclusiones que son muy tranquilizadoras:

Actualmente no se ha demostrado científicamente que las mujeres embarazadas presenten mayor susceptibilidad de contagio del coronavirus que el resto de la población.

Los artículos publicados y los casos estudiados muestran que no existe transmisión vertical del COVID-19 de embarazadas a fetos.

Está claro que tenemos que ser cautos con la información ya que por ahora es poca la información de la que disponemos.

Y que lógicamente cualquier infección respiratoria de vías bajas en una persona embarazada es un motivo de control urgente.

Por otro lado la Sociedad Española de Neonatología ha creado una guía de recomendaciones para el manejo del recién nacido en relación con la infección.

Sólo tenemos datos de madres infectadas durante el tercer trimestre del embarazo, no disponemos de datos en otros trimestres.

En los casos no se ha demostrado transmisión vertical (transmisión de madre a hijo).

Solo se ha reportado un caso de un neonato de 40 semanas, hijo de una madre con neumonía y nacido por cesárea que resultó positivo de exudado faríngeo tomada a las 30 horas de vida estando asintomático.

Con respecto a la lactancia materna, faltan datos pero si la mamá está infectada en el momento del nacimiento parece aconsejable no dar el pecho directamente, sino utilizar otros sistemas para administras la lactancia materna al bebé que no sea directamente del pecho.

Pero como os digo estas recomendaciones pueden ir variando conforme tengamos más información.

Por ahora creo que debemos hacer todos un esfuerzo por controlar el pico de contagios y para ello necesitamos el sentido común, hacer todos un esfuerzo por evitar zonas de aglomeración y contacto.

Medidas estrictas de higiene y responsabilidad, por nosotros y por nuestros mayores.

Yo ya lo he puesto en práctica y creo firmemente que es la única forma de frenarlo y de reducir la altura del pico epidémico y distribuís el número de casos de forma más prolongada. Os mando un abrazo enorme