Educar entre dos: exigencia amable

10/03/2020 a las 20:20

Todos los padres quieren lo mejor para sus hijos, ¡cómo no! Sin embargo, este puede ser un error educativo. Pues no se trata tanto de querer lo mejor, sino de querer su bien. Se dice que lo mejor es enemigo de lo bueno y en este caso se suele cumplir, porque “lo mejor” acostumbra a ser lo mejor para los padres, no para los hijos. Comprarle una chuchería a un niño que monta una rabieta en plena calle puede ser “lo mejor” para evitar problemas, pero de ninguna manera es bueno para su educación.