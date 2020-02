28/02/2020 a las 20:20

Las contracciones me llevaban avisando desde el mediodía pero no les hice mucho caso. Mi hijo mayor tenía 2 años y medio y mi marido estaba trabajando. Así que seguí con mi rutina de siestas, meriendas y puzzles, porque aún me quedaba una semana para salir de cuentas. Pero, a media tarde, llamé a mi madre por teléfono para que viniera a mi casa. Hacía mucho frío para salir al parque con el niño y yo estaba bastante aburrida entre cuatro paredes. "Hija, creo que ya deberíais iros al hospital. No

Si te interesa la educación y los planes en familia, apúntate a nuestro boletín de educación y familia Quiero apuntarme