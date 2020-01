Concierto de virus en clave de tos

31/01/2020 a las 06:00

No me voy a andar con rodeos. Estoy hasta las mismas narices de mocos, toses, fiebres, dolores de tripa, ganas de vomitar y diarreas. Así, con todas las letras. Sí, ya sé que hay una epidemia de gripe y mucha gente enferma. Pero, como en todo, hasta que no te toca en tu casa, no ves las orejas al lobo. El caso es que mi hijo mayor (13 años) empezó el viernes pasado con fiebre alta, dolor de cabeza, tos... Y mal humor de adolescente elevado al cubo. A los cuatro días, le siguió el mediano (10 año

