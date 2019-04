Programa completo de Expofamily

Actualizada 03/04/2019 a las 14:24

La III edición de Expofamily, que tendrá lugar en Baluarte del 12 al 14 de abril, tendrá un área expositiva en la que alrededor de 50 empresas locales y nacionales acercarán sus últimas propuestas a los asistentes, que en la pasada edición superaron las 10.000 personas. Además, habrá charlas y talleres, a los que hay que apuntarse. Pero además, en la misma feria, los asistentes podrán disfrutar de una gran variedad de espectáculos y actividades. Descárgate el PDF de la imagen y podrás contemplar todo el programa de la feria.

La entrada cuesta 2 euros y se puede comprar ya online a través de MundoDN. También hay abonos para lso 3 días por 5 euros por persona. Los menores de 12 años entran gratis. El horario es: viernes de 17 a 20.30 horas, el sábado de 10 a 14 y de 16.30 a 20.30 y el domingo de 10 a 14 y de 16.30 a 20 horas.

Entre otras cosas, en la agenda de este 2019 destacan por ejemplo talleres para madres y bebés sobre suelo pélvico y de masajes infantiles de la mano de Nadiecomomama o un taller para trabajar las emociones con los niños de la mano de Up to you.

Aprender a hacer brochetas de frutas con Carrefour, talleres de Lego para construir dinosaurios, taller Masterchef con Astex, una exhibición de trial bici con el campeón en esta modalidad Benito Ros y un Riau riau de la mano de la mano de las familias numerosas constituyen otros de los platos fuertes.

FERTILIDAD, CHARLAS Y MESAS REDONDAS

La salud destaca como uno de los pilares en la feria de este año. Así, Expofamily se convertirá en una oportunidad para abordar el tema de la fertilidad con el doctor Zabaleta del Estudio Médico Navarro. Las embarazadas podrán hacerse ecografías gratis gracias a Ecox4D y también estará la oportunidad de acercarse a la realidad de las alergias.

Por su parte, el doctor Moya, una eminencia en medicina, nos hablará sobre la escuela y la familia como factores determinantes en el desarrollo emocional de los niños. A su vez, habrá una mesa redonda sobre los peligros y las oportunidades para los adolescentes y otra sobre el divorcio y su impacto en los niños, entre otras actividades.

