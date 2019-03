Actualizada 29/03/2019 a las 06:00

"Nuestro trabajo como padres se hace con cariño, mucho cariño, y tiempo, mucho tiempo. Lo de pasar tiempo de calidad es un cuento chino. Las relaciones humanas se cuidan con cariño y tiempo". Esta idea la reafirma el doctor en Humanidades y autor de best sellers como 'Vivir una vida con sentido', Victor Küppers. Y resume gran parte de la esencia de la feria Expofamily, que tendrá lugar en Baluarte del 12 al 14 de abril: la de disfrutar junto a nuestro seres queridos.

Para ello, en esta tercera edición, el auditorio de Pamplona volverá a llenarse de actividades de ocio y formación para toda la familia, desde embarazadas, hasta adolescentes. La entrada cuesta dos euros y los menores de 12 años entran gratis. Los interesados pueden ya apuntarse online a los cursos y talleres a través de MundoDN.

En la agenda de este 2019 destacan por ejemplo talleres para madres y bebés sobre suelo pélvico y de masajes infantiles de la mano de Pelvia o un taller para trabajar las emociones con los niños de la mano de Up to you.

Aprender a hacer brochetas de frutas con Carrefour, talleres de Lego para construir dinosaurios, taller Masterchef con Astex, una exhibición de trail bici con el campeón en esta modalidad Benito Ros y un Riau riau de la mano de la mano de las familias numerosas constituyen otros de los platos fuertes.

FERTILIDAD, CHARLAS Y MESAS REDONDAS

La salud destaca como uno de los pilares en la feria de este año. Así, Expofamily se convertirá en una oportunidad para abordar el tema de la fertilidad con el doctor Zabaleta del Estudio Médico Navarro. Las embarazadas podrán hacerse ecografías gratis y también estará la oportunidad de acercarse a la realidad de las alergias.

Por su parte, el doctor Moya, una eminencia en medicina, nos acercará la realidad de los niños distintos. A su vez, habrá una mesa redonda sobre los peligros y las oportunidades para los adolescentes y otra sobre el divorcio y su impacto en los niños, entre otras actividades.

(Todos los detalles del programa están en la imagen de la noticia).

