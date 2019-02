Angustia y felicidad

Actualizada 18/02/2019 a las 20:42

Angustia. Suena mal. No me gusta. Quiero vivir sin ella y así no vivo. Un paciente me decía que con 20 años decidió quedarse en casa para que no le pasara nada. Y treinta años después está profundamente abatido porque lo ha conseguido. En treinta años, efectivamente, no le ha pasado nada. Ten cuidado con lo que deseas… Nosotros como padres tratamos de evitar la angustia a los niños. De quitarles el sufrimiento. Eliminarlo de sus vidas. ¿Quién iba a preferir vivir con sufrimiento?

Etiquetas Fermín Luquin Urtasun

Selección DN+