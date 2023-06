Los 2 mejores aparatos de aire acondicionado por menos de 800 euros, según la OCU

Con el inicio del verano llegan las altas temperaturas y la necesidad de disfrutar de un poco de aire fresco en casa. Pero para ello no basta con ventilar por las noches y, en ocasiones, ni siquiera con enchufar el ventilador.

por menos de 800€. Además del precio, la Organización de Consumidores y Usuarios ha tenido en cuenta el criterio de ahorro energético, esencial para aprovechar al máximo la energía que gasta el aparato. Por lo tanto, estos modelos se tratan de equipos con etiqueta energética A++ y destacan por sus buenas prestaciones y bajo precio. Según la OCU , es recomendable mantener la temperatura del hogar entre los 24 y los 26 grados como máximo y para garantizarlo ha realizado una selección de los dos mejores aparatos de aire acondicionado. Además del precio, la Organización de Consumidores y Usuarios ha tenido en cuenta el criterio de ahorro energético, esencial para aprovechar al máximo la energía que gasta el aparato. Por lo tanto, estos modelos se tratan de equiposy destacan por sus buenas prestaciones y bajo precio.

MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-AP35VG/MUZ-AP35VG

Este dispositivo tiene un precio de al menos 708€ y un coste anual de 176€, incluyendo el consumo y la amortización. A su favor, la OCU destaca su eficiencia tanto para calentar como para enfriar el aire y su capacidad de deshumidificar, por lo que es recomendable para las zonas con gran humedad ambiente como aquellas de la costa. Además, sirve para hacer frente al calor nocturno por el poco ruido que emite.

Sin embargo, su análisis también percibe algunos inconvenientes como la complejidad que tiene su sistema de limpieza para retirar y lavar los filtros.

DAIKIN FTXP35M/RXP35M

En este caso, el precio alcanza como mínimo los 786€ y el coste anual es de 188€. Del mismo modo que el modelo de Mitsubishi, es rápido en enfriar o calentar el hogar y llegar a la temperatura de confort. No obstante, la OCU matiza que su eficiencia disminuye cuando la temperatura exterior supera los 30 grados y no tiene mucha capacidad de deshumidificación, por lo que no es recomendable para las zonas húmedas.