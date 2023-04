Los mejores vinos baratos, según la OCU

Dicen que a quien no le gusta el vino es porque no ha encontrado el suyo. Que habiendo tantas variedades tan diferentes entre sí es imposible no dar con uno que nos fascine. Si aprendemos a disfrutarlo es, además, un gran acompañante en las comidas y hay muchos platos a los que realza.

Pero es cierto que a veces parece que para que un vino sea bueno tiene que tener un precio alto. La realidad es que no siempre es así y la Organización de Consumidores y Usuario ha hecho un estudio para demostrarlo.

aroma y sabor de cada uno de los productos. Y, aunque son muchos los vinos que han destacado por ofrecer una gran calidad a un precio asequible, hay tres en concreto que sobresalen por encima de los demás. Para ello, la OCU ha sometido a las variedades analizadas a diferentes pruebas y análisis. De este modo han podido comprobar, además del precio de cada botella, el. Y, aunque son muchos los vinos que han destacado por ofrecer una gran calidad a un precio asequible, hay tres en concreto que sobresalen por encima de los demás.

ESTOS SON LOS TRES MEJORES VINOS POR MENOS DE 10 EUROS:

Torremorón Crianza 2017

En tercera posición de este particular listado, el vino que destaca la organización es el Torremorón Crianza 2017, que cuenta con un precio alrededor de 7,40 euros la botella y ha obtenido una puntuación de 75 sobre 100. Destaca su suave olor a café y tenues frutos rojos. Mientras que en lo relativo al sabor predomina el tanino vino y la madera.

Mayor de Castilla Crianza 2018

El segundo vino por debajo de 10 euros mejor puntuado es el Mayor de Castilla Crianza 2018, al que la OCU otorga una nota de 79 puntos. Tiene un precio de 5,53 euros por botella y de él la organización recomienda consumirlo a una temperatura de 14 grados. Destacan sus aromas medio intensos y una gran suavidad en el paladar.

Viña Arnaiz Crianza 2016

El vino más destacado de este análisis de la OCU es el Viña Arnaiz Crianza 2016, con 82 puntos sobre 100 y un precio de 8,82 euros por botella. Un vino que destaca por su intensidad y equilibrio, cualidades que unidas a su precio le han llevado a ser catalogado como el mejor vino por debajo de 10 euros