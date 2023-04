Las Denominaciones de Origen quieren instaurar un 'Día del Vino'

El vino con denominación de origen (DO) quiere reivindicar su valor como punta de lanza del sector vitivinícola español y aspira a instaurar la celebración a nivel nacional de un 'Día del Vino' en el que, con un carácter festivo, se pueda también visibilizar todo lo que aportan estos caldos.

Así lo ha expresado en una entrevista con Efeagro David Palacios, presidente de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV), asociación que agrupa a todas las DO del país y que se prepara ya para organizar la séptima edición del Día del Vino DO, el próximo 13 de mayo.

En esta jornada, que años anteriores se ha denominado 'Día Movimiento Vino DO', es en la que la CECRV deposita el germen para que pueda instaurarse un día nacional del vino en el calendario.

Este año el evento reunirá a alrededor de treinta DO en un brindis colectivo que se realizará de forma simultánea en los lugares emblemáticos de sus territorios para acercar el concepto de sus vinos al consumidor y divulgar sus valores.

"El evento surge por varios motivos. El primero es reivindicar el vino con DO de este país, que al final es el vino que proporciona el valor al sector. Las DO son las que están fijando la población al medio rural y son las que están contribuyendo a generar riqueza en las diferentes regiones", afirma Palacios.

Por otro lado, la jornada nace también con el propósito de reivindicar que en España se dedique un día a nivel nacional al vino, abunda el presidente de la CECRV, asociación que agrupa a 54 DO de todo el país.

"Tenemos días para muchos otros productos y actividades y, sin embargo, para algo tan emblemático para este país como es el vino no tenemos marcado una fecha en el calendario, y pretendemos también reivindicarlo de esta forma", exclama Palacios.

El representante de la CECRV indica, además, que en muchos casos los consumidores no son conscientes de lo que supone un vino con DO y destaca que estas figuras de calidad están "ligadas de forma intrínseca" a su territorio y que no pueden deslocalizarse, como hacen otro tipo de empresas para buscar mano de obra barata.

Asimismo, subraya que las condiciones que tienen que cumplir las bodegas de una DO para producir vino certifican que se trata de un producto de "gran calidad" que se ha elaborado con la idea de "transmitir" los valores y la idiosincrasia de la tierra de la que nace.

VINOS DE MAYOR VALOR

Respecto al gran reto del sector del vino español de crecer en valor, Palacios, quien es también presidente del Consejo Regulador de la DO Navarra, resalta que hay un "gran salto" de valor a favor del vino con DO respecto al que no es de esta categoría.

No obstante, indica que en muchos casos esto "no es suficiente para hacer rentable el cultivo ni el producto" y que hay que trabajar en "concienciar al consumidor de que el vino bueno vale dinero".

"De una botella que vemos en un lineal a entre dos y tres euros, poco dinero se le está quedando a la agricultor al final y escasamente también al bodeguero", comenta Palacios.

En ese sentido, señala que no hay que hay que "sangrarse la cartera" para poder beber un buen vino y que "simplemente con decantarse por una botella que valga cinco o seis euros en adelante ya se hace que este sector sea rentable".

Todo esto "hay que ponerlo en valor y hay que contarlo", asegura Palacios, que expresa que siendo España el mayor viñedo del mundo no se le ha da importancia que tiene desde el punto de vista económico y social, y que la tarea que las DO han emprendido es la de "generar esa cultura del vino" y "contagiarla" a la sociedad.

La CECRV representa el 97 % del vino con DO que se produce en España y en su interlocución con las Administraciones del Estado y el poder legislativo ha hecho ver que entre sus principales preocupaciones se encuentra que la Comisión Europea (CE) pueda ordenar que las botellas de vino lleven en su etiquetado una advertencia sanitaria similar a la del tabaco.

"Seguimos peleando y luchando y esperemos que finalmente prime sentido común y al vino se le trate como se le tiene que tratar, porque el vino forma parte de la dieta mediterránea", ha enfatizado Palacios, que ha defendido un consumo de vino con moderación y ha pedido que no se demonice el vino ni se le atribuyan "cosas que no son ciertas".