‘D.O.’ de pecho del vino navarro

A mal tiempo, buen vino. En torno a 1.700 personas, según la organización, se refugiaron del frío y la lluvia de Pamplona durante la tarde del viernes y la jornada del sábado en Baluarte, donde se celebró la décima edición de Vinofest. Veintidós bodegas pertenecientes a la Denominación de Origen Navarra participaron en una feria cuyo objetivo principal consistió en acercar la industria del vino al público más joven, disociándola asimismo del “esnobismo” y la “pedantería”, en palabras de Óscar Sainz Sáez, director comercial de Bodegas Irache.

“Hace quince años comenzamos a trabajar con fuerza en recuperar a la gente joven porque venía una generación totalmente desconectada del vino”, aseguró Elena Arraiza Armendáriz, presidenta del Consejo Regulador de la D.O. Navarra, quien detalló la principal razón de esta desconexión: “El sector se había alejado mucho de los códigos de los jóvenes. Antes parecía que para pedir un vino en un bar hacía falta tener un máster en Enología”. Sainz, en cambio, puso en valor la capacidad de la industria cervecera para ocupar los espacios que anteriormente pertenecían al vino: “Los anuncios de cerveza reflejan de manera habitual momentos de felicidad con los amigos, algo que el mundo del vino no ha sabido trasladar todavía a la publicidad. También se asocia cada vez más la cerveza a la comida, un terreno que hasta hace no mucho tiempo dominaba el vino”. Debido al escaso éxito de la industria vinícola a la hora de comunicar sus valores de manera adecuada durante los últimos años, la D.O. pone ahora especial énfasis en la “desmitificación” del vino, un cometido que Arraiza sintetizó de la siguiente manera: “Saber de vino es saber qué vino te gusta. Punto”.

Jesús Caso

Y pocas personas tienen más claro cuál es su vino preferido que Íñigo García Etxeberria: “Yo soy de tintos”. “Hemos venido a la feria porque nos da la posibilidad de probar diferentes vinos a un módico precio, los quince euros que cuesta la entrada”, explicó García. Vanessa Urdíroz Castillo, que visitó la feria junto a García, apostilló: “No solamente es beber todo lo que quieras por quince euros, sino conocer el proceso, la marca y la diferencia entre vinos”. Sobre la misma idea incidió Xavier Simon Losantos: “Esta feria es una oportunidad de disfrutar de diferentes vinos y entender cómo funcionan las bodegas”.

PROPUESTAS DIFERENCIADORAS

Aunque este año están vendiendo una cosecha de vino rosado “espectacular”, en el stand de Bodegas Irache triunfó el vino tinto, distinguido en 2021 y 2022 por la Cofradía del Vino como Mejor Vino Tinto Roble de Navarra. Además de al galardón, Sainz asoció el éxito de su vino tinto a un novedoso juego de temperaturas: “Quiero demostrar que se puede tomar el mismo vino a dos temperaturas distintas, tanto del tiempo como frío. A la gente hay que entretenerla, no explicarle cuántos meses de barrica tiene un vino o cómo ha sido cosechado”.

En Bodegas Azul y Garanza están comprometidos con el medioambiente. Es tan importante la calidad del producto final como el respeto al entorno durante el proceso de producción. Con esta filosofía en mente rehuyen del uso de pesticidas, herbicidas y fungicidas, apuestan por los productos con base de azufre y trabajan con viñas de biodiversidad. “Dedicamos un cuarenta por ciento de nuestro viñedo a bosque, y hemos plantado árboles, frutales, arbustos y plantas aromáticas”, desglosó Fernando Barrena Belzunegui, copropietario de la empresa. “Queremos tener un viñedo que sea más un bosque o un jardín que una viña”, continuó. De esta manera, atraen insectos que polinizan la viña y transportan levadura natural, evitando así el empleo de levaduras químicas. “Nuestras viñas de biodiversidad son viñas llenas de vida”, resumió Barrena.