La OCU detecta pequeñas cantidades de arsénico en el arroz integral y en las tortitas

arsénico en algunas marcas de arroz o de derivados de este cereal a la venta en los comercios españoles, especialmente en la variedad de arroz integral y en las tortitas. La concentración del tóxico detectada en los alimentos está en todos los casos por debajo de los límites legales permitidos, por lo que la propia organización de consumidores considera que no es un motivo de alarma, pero sí que aclara que los valores localizados podrían ser excesivos a largo plazo para la minoría de ciudadanos que hagan una ingesta intensiva de arroz y de sus derivados por tener este alimento como base fundamental de su dieta diaria.

La investigación de OCU parte del análisis que sus técnicos realizaron a 136 muestras de toda clase de arroces y algunos derivados como las tortitas, los fideos, las bebidas, los cereales de desayuno y las papillas de cereales y tarritos infantiles para comprobar su contenido en arsénico, un tóxico que se acumula en el suelo o en el agua de riego durante las actividades agrícolas e industriales. En las bebidas y en los tarritos infantiles no se halló presencia alguna de este veneno, pero sí en el resto de presentaciones, de forma especial en el arroz integral -con una media de 131 microgramos por kilo de producto- y en las tortitas de arroz -con 139 microgramos por kilo-, y en menor medida el arroz blanco y en los cereales de desayuno.

La organización entiende que en todos los casos se está ante cantidades de tóxico que permiten un consumo seguro, pues estarían lejos de superar el máximo europeo de 0,3 microgramos por kilo corporal y día. El estudio pone un ejemplo para que se entienda que la alarma no está justificada. Un adulto de 75 kilos de peso podría tomar todos los días de su vida 171 gramos de arroz integral o 162 gramos de tortitas con las concentraciones detectadas sin tener problema de salud alguno. Esto, aclaran, es poco probable, pues hasta quien usa el arroz como plato principal no suele consumir más de 100 gramos al día y las tortitas autorizadas serían de 16 a 23 diarias.

NO ABUSAR DE PAPILLAS

No obstante, OCU, a la vista de la presencia de arsénico detectada, da dos consejos. Uno para los ciudadanos en general. Que tengan dietas variadas que eviten abusos permanentes de la ingestión del arroz y sus derivados, lo que les dejará libres de todo riesgo. El segundo es para los padres y cuidadores de bebés, que tienen que ser especialmente cuidadosos en variar la alimentación de los niños y no abusar de las papillas de cereales instantáneos con arroz. La cantidad de arsénico detectada en algunos de estos productos (42 microgramos por kilo) no es una cantidad peligrosa, pero sí podría exceder el límite de seguridad si un niño de unos seis meses (unos ocho kilos) toma de manera asidua dos raciones al día de este producto. Los padres estarán tranquilos, dice OCU, se alternan estas papillas con purés de verduras y compotas de frutas.

El consumo de arsénico inorgánico de manera intensa y prolongada en el tiempo puede acumular cantidades de riesgo en el organismo, lo que podría originar, según OCU, lesiones en la piel, diabetes, trastornos cardiovasculares e incluso algunos tipos de cáncer, entre otras enfermedades. La organización considera adecuados los límites máximos de este tóxico que la UE permite en los alimentos, pero reclama controles frecuentes y la mejora de los sistemas de análisis de muestras para la tranquilidad y seguridad de los consumidores.