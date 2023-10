Los dos empresarios que sonríen cuando les llaman los 'Elon Musk españoles'

Raúl Torres y Raúl Verdú se ríen cuando les preguntan si son los Elon Musk españoles. "Desgraciadamente no tenemos 100 millones en el banco para invertirlos en los cohetes", dicen los dos fundadores de PLD Space, la empresa ilicitana que ha situado a España en la carrera espacial tras el se ríen cuando les preguntan si son losespañoles. "Desgraciadamente no tenemos 100 millones en el banco para invertirlos en los cohetes", dicen los dos fundadores de, la empresa ilicitana que ha situado a España en la carrera espacial tras el lanzamiento exitoso este sábado del Miura 1

Todo comenzó en 2011 con 3.000 euros. Esta fue la cantidad que tuvieron que aportar para poner la primera piedra de una compañía que hoy tiene 150 empleados y aspira a tener tres veces más.

Estos aficionados al aeromodelismo de cohetes tenían entonces solo 23 y 22 años respectivamente y eran estudiantes de Ingeniería Aeroespacial el primero y de Ingeniería Industrial el segundo.

Ninguno de ellos ha terminado estos estudios, según sus perfiles de Linkedin, otro rasgo que comparten con algunos grandes gurús del sector tecnológico. Por aquel entonces necesitaron la ayuda de sus familias para pagar esos 3.000 euros.

"Ha sido un camino muy difícil. No veníamos de empresas grandes. Costó que confiaran en nosotros. Hemos pasado muchas dificultades técnicas y financieras", reconoció Torres en torno a las 2.30 de la madrugada de este sábado, apenas unos minutos después de que se confirmara que el ensayo había sido un éxito.

Licenciado en Ciencias Biológicas, Biotecnología y Biomecánica, Torres tiene una cita en su perfil de X que describe "ese camino difícil". "Non est ad astra mollis e terris vía", que traducido sería: "no hay un camino fácil desde la tierra a las estrellas". Son palabras de Séneca.

Torres es la cara más visible de la empresa. Como director de lanzamiento, ha sido quien ha llevado las riendas en cada uno de los tres intentos de despegue del Miura 1, que incluyen 'streamings' con presentadores y conexiones con la sede central de la firma en Elche.

Su presencia en las redes sociales es constante. En sus tuits informa de los pormenores de la empresa; de los avances del Miura 5, el hermano mayor del que despegó el sábado y verdadero objetivo de la compañía; cuela más latinajos y discute con otros tuiteros sobre temas como el alcance de la alerta activada por fuertes lluvias en los primeros días de septiembre.

30% de financiación pública "Recuerdo cuando a las DANA se las llamaba gota fría y cuando aún con tormentones íbamos al cole 'El Plá' con normalidad. A veces, cerraban el patio y veíamos llover. Hoy, con el cambio climático en boca de todos (y sin saber ni lo que es) se pone en alerta roja a medio país. ¿Avance?", escribió el 3 de septiembre.

"Me sorprende que por dudar (sí, dudar) en los términos que a día de hoy se habla del cambio climático (que no su existencia, algo que es obvio) me lleguen hasta a amenazar", explicó un día después.

El pasado agosto también relató su experiencia con el covid, que calificó de "terrible", y ha mostrado su apoyo al tenista Carlos Alcaraz.

Raúl Verdú se ha ocupado más de la vertiente económica. No en vano, es el director de Desarrollo de Negocios de la empresa y ha liderado desde el principio las diferentes rondas de inversión.

En conjunto, han conseguido 65 millones de euros, con un 30% de financiación pública. Al contrario que su compañero, su actividad en las redes sociales se limita básicamente a retuitear mensajes de PLD Space y noticias y comentarios sobre el Miura 1. El éxito del sábado lo zanjó con un lacónico "hecho" ("done").

Han pasado más de diez años desde ambos que aparecieran en una foto con un cohete de aeromodelismo en las manos. En 2022, la revista 'Forbes' les incluyó en la lista de "los cien más creativos en el mundo de los negocios". Ayer mismo Pedro Sánchez, que visitó la sede de la empresa en marzo, les felicitó por su éxito. "Ahora esperamos que sea más fácil encontrar financiación", indican.