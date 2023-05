Entran los edulcorantes en el Nutri-Score

Es el turno de las bebidas

El objetivo de Nutri-Score y otros etiquetados frontales es facilitar a los consumidores una elección de alimentos más saludables. En la actualidad son varios los países que se han adherido a él, incluida España.

En 2021 estos países crearon un comité científico exclusivo para Nutri-Score. Entre sus tareas figura la actualización del algoritmo empleado para clasificar los alimentos por colores.

Estas actualizaciones no deben sorprendernos, porque es habitual y recomendable que las instituciones revisen sus recomendaciones. El objetivo es adaptarlas a los resultados de los nuevos estudios que continuamente se publican.

Los edulcorantes

Hay dos novedades importantes en esta actualización de Nutri-Score para las bebidas. Una de ellas hace referencia a los edulcorantes, ausentes en la versión en vigor, que era una de las principales objeciones a Nutri-Score.

Como consecuencia de este olvido, los refrescos “cero” reciben ahora mismo una buena valoración. Estas bebidas solo contienen agua, edulcorantes y algunos aditivos, sin aporte de ningún nutriente, ni kilocalorías. Al no tener en cuenta los edulcorantes, la versión actual de Nutri-Score sitúa estas bebidas en el verde claro (B).

A fecha de hoy aún no hay consenso entre las instituciones en cuanto al uso de los edulcorantes. Algunas, como la Organización Panamericana de la Salud , no los recomiendan desde hace ya algunos años. Otras aún no se han decidido.