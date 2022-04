Venus, Marte, Júpiter y Saturno se alinean: cuándo y cómo verlos en abril 2022

Una conjunción planetaria ocurre cuando dos o más planetas aparecen cerca uno del otro en el cielo. Tal proximidad de planetas es una ilusión óptica: en realidad, están muy lejos unos de otros. Esta es la explicación más simple, la que podemos entender el común de los mortales.

Desde un punto de vista astronómico, una conjunción ocurre cuando los objetos celestes comparten la misma ascensión recta o longitud eclíptica en el cielo. Esta ya cuesta más entenderla.

espectáculos en el cielo. Vamos a quedarnos con que este mes de abril habrá muchos fenómenos que nos harán disfrutar de geniales

La conjunción de Saturno y Marte ya pasó, fue el día 5. Pero tranquilos que estamos a tiempo de ver muchas otras. La de Júpiter y Neptuno será el 12 y la de Mercurio y Urano el 18 de abril. La aplicación de Star Walk 2 podría facilitarte la tarea diciéndote dónde buscar.

16 de abril podremos disfrutar de Elpodremos disfrutar de la luna rosa que se podrá observar a partir de las 18.55 h (UTC) solo desde el hemisferio norte, pero no será visible sobre el horizonte hasta después del atardecer. Como toda Luna llena, el fenómeno solo durará unos breves minutos.

También habrá una conjunción entre la Luna y Saturno el 24 de abril y otra en la que la Luna y Marte posarán juntos el 26 de abril. Además, Venus se encontrará con la Luna el día 27 de abril y con Júpiter el día 30. El cielo va a estar muy revuelto esta primavera.

Lluvia de Líridas

Las líridas no son de las lluvias de estrellas más intensas. Sin embargo, quizás por la época del año en la que ocurren, son de las más disfrutadas. Cuenta con unos 20 meteoros por hora.

Procede de los fragmentos de polvo que deja anualmente el cometa C/1861 G1 Thatcher y se podrá ver del 16 al 25 de abril. No obstante, su pico ocurrirá la noche del 22 al 23. En ese momento la Luna se encontrará en fase gibosa menguante, por lo que su brillo podría ocultar alguno de los meteoros de esta lluvia de estrellas. No obstante, gracias a que es común que dejen un bonito rastro brillante, seguro que con suficiente paciencia estos eventos astronómicos no defraudan a nadie.Se trata de la lluvia más antigua conocida por el hombre, con 2.700 años de observaciones, según la NASA.

El mejor momento para ver Mercurio en estos eventos astronómicos será el 29 de abril, pues se encontrará en su punto más alto sobre el horizonte justo después de la puesta de Sol.

El eclipse que no se verá en España

El 30 de abril tendrá lugar un eclipse solar parcial. Es decir, la Luna cubrirá solo una parte del Sol, por lo que podría verse casi como un mordisco a una galleta. Pero me temo que en España nos quedaremos con las ganas. Solo se verá en la mayor parte del sureste del Océano Pacífico y el sur de América del Sur. Especialmente tendrá muy buena visibilidad en Argentina, donde la cobertura llegará a ser del 53%. En estos puntos podrán verlo simplemente mirando al Sol, pero siempre usando unas gafas con un filtro adecuado. Como recordatorio para cuando podamos ver un eclipse desde aquí: No valen unas gafas de Sol normales ni trucos clásicos como una radiografía. Puede ser muy dañino para la vista.