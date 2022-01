Nuevo coronavirus Mers: lo que se sabe de la cepa NeoCov

La publicación de un estudio en la revista científica BioRxiv titulado ‘Close relatives of MERS-CoV in bats use ACE2 as their functional receptors’ ha causado cierto revuelo, al exponer un potencial riesgo relacionado con una nueva cepa de coronavirus. Un nivel de alerta que se ha ido suavizando con el paso de las horas, ya que la comunidad científica ha querido recalcar que se trata de un virus que no se ha detectado en humanos y que ya era conocido con anterioridad.

El NeoCov es un coronavirus más similar al MERS que al actual SARS-Cov-2. El MERS apareció en Oriente Medio entre los años 2012 y 2014. que al actual SARS-Cov-2. El MERS apareció en Oriente Medio entre los años 2012 y 2014. La comunidad científica se volcó en su momento en buscar soluciones para la enfermedad que causaba este virus . La mortalidad de la MERS fue mucho más elevada que la que estamos viviendo con la actual pandemia de Covid-19, pero su capacidad de trasmisión fue infinitamente inferior, hasta el momento de dejar de registrarse casos.

El citado estudio, en el que han participado especialistas del laboratorio de Wuhan, es aún preliminar y está a falta de revisión por parte de otros equipos de científicos. En él se advierte de una amenaza biológica ‘potencial’ al determinarse que el NeoCov era capaz de utilizar de forma más eficiente la enzima que emplea el SARS-Cov-2 para reproducirse en células humanas.

La preocupación que analiza este estudio es que este coronavirus, más letal, sea capaz de modificarse hacia una variante con una mayor capacidad de contagio, como ha ocurrido con la actual pandemia.

Sin embargo, autorizadas voces científicas han rebajado la alerta. En primer lugar, aunque los investigadores chinos hayan observado que el NeoCoV usa el receptor ACE del murciélago en lugar del receptor DPP4, hay que indicar que este receptor ACE del murciélago es diferente del receptor ACE humano.

El NeoCov, además, no es un virus nuevo. Ya fue identificado en el 2013 en varios murciélagos en Sudáfrica, durante una investigación que buscaba posibles orígenes del MERS CoV que azotaba en ese momento a Oriente Medio.

Así, según ha expuesto el asesor científico y ex presidente de la Asociación Médica India Rajeev Jayadevan, este tipo de coronavirus solo se ha encontrado en los murciélagos y no hay registro alguno de que sea transmitible al ser humano. “Los murciélagos portan numerosos virus corona. La mayoría de ellos no saltan al hombre. Los científicos en este campo los estudian para ver cómo se comportan, cómo se adhieren a las células y si fueron los ancestros de virus malos como el MERS CoV que mató a 866 personas hace 10 años, con una mortalidad del 34%”.

Para este científico, la posibilidad de que el NeoCov salte a humanos es mínima: “El receptor ACE del murciélago es diferente del receptor ACE humano. Imagina que el virus (NeoCov) tiene una llave y el murciélago tiene un candado. El bloqueo correspondiente es diferente en los humanos. Es solo una especulación de los científicos que si el virus de alguna manera puede cambiar su llave para que encaje en la cerradura humana... Se sabe que los virus saltan a otras especies, esto se llama zoonosis y COVID-19 es una de ellas. Pero las probabilidades de que suceda son tan pequeñas que es mejor que nos preocupemos por otros eventos más probables. Del mismo modo, NeoCoV habría vivido inofensivamente en murciélagos durante miles de años”.