La visión alentadora de un médico de la CUN sobre ómicron y la evolución de la pandemia

José Luis Del Pozo, jefe de Enfermedades Infecciosas y Microbiología de la , jefe de Enfermedades Infecciosas y Microbiología de la Universidad de Navarra , ha publicado un hilo en Twitter, a raíz de un tuit del doctor Javier Zulueta (@DrZulueta), que ha desencadenado una serie de respuestas y porqués del posible final de la pandemia según la evolución que podría tener la variante ómicron.

A continuación reproducimos el hilo completo:

Abro hilo respecto a Tweet de @DrZulueta: "Tengo la impresión de que Ómicron acaba con la pandemia. La tasa de infecciones es brutal, pero la gran mayoría con cuadros muy, muy leves. En Sudáfrica está bajando la incidencia igual de rápido que subió. Esto se acaba."

Durante el tiempo que he combatido covid19 en la trinchera con un neumólogo/amigo/compañero como el Dr. Zulueta he aprendido que escuchar sus reflexiones siempre merece la pena.

Estamos viviendo en directo y a cámara rápida la evolución natural de un virus. Jamás en la historia hablamos tenido la ocasión de estudiar la variabilidad, que es mucha, de un virus RNA en vivo. Secuenciamos genomas virales en tiempo real... casi ciencia ficción.

La tendencia natural evolutiva de un virus nuevo que salta al ser humano es transmitirse mucho y matar poco (eso cuesta años de interacción). Por eso es muy difícil que virus como el Ebola, que mata mucho y se transmite relativamente mal, ocasionen una pandemia.

Sin embargo, los virus respiratorios como los coronavirus o los virus de la influenza son los candidatos perfectos para ocasionar una pandemia (esto lo sabemos desde siempre. A esto se suma el hecho de que jamás el ser humano había tenido tanta movilidad a través del planeta.

Es decir que la evolución natural del SARSCoV2 primigenio nos está llevando a un virus muy transmisible que ocasiona infecciones graves fundamentalmente en pacientes vulnerables, inmunosuprimidos o sin inmunidad...

...Y esto ya lo hemos visto antes con los otros coronavirus que surgieron en animales y se quedaron entre nosotros ocasionando cuadros catarrales año tras año.

Y también hemos visto como los coronavirus que no pudieron adaptarse porque se transmitían peor y mataban mucho, SARSCov1 o MERS, no fueron capaces de quedarse.

Las vacunas son una pieza clave en el control de la pandemia, pero no son la solución mágica. NO SON ESTERILIZANTES. El vacunado puede infectarse y puede transmitir la infección (¿para qué sirve entonces el pasaporte covid? ¿falsa seguridad?) La inmunidad de rebaño NO sirve aquí.

Las vacunas evitan ingresos y muertes, pero la solución de la pandemia necesita que el virus evolucione y se generen variantes menos letales, que consecuentemente se van a transmitir más y mejor.

El enfermo leve que está en la calle va a transmitir mucho porque su estado le va a permitir estar con más gente. El enfermo grave en un hospital contacta con menos gente y va a transmitir peor esas variantes más agresivas.

No se si será Ómicron o las siguientes variantes (que las habrá), pero parece claro con los números en la mano que esta variante se transmite mucho y mata menos, que no poco. Es decir que nos estamos acercando a la situación de equilibrio natural...

Con los datos en la mano parece imposible parar a ómicron. El objetivo de las medidas restrictivas es únicamente ralentizar el ritmo de contagios... no evitarlos. Por eso lo único que podemos elegir es la velocidad a la que se produce ese final de la pandemia...

Y podemos elegir un final lento, que permita disminuir la presión sobre el sistema sanitario. O sea medidas restrictivas dirigidas a evitar muchos contagios en lugares cerrados y mal ventilados (Fiestas, celebraciones,...) con lógicamente menos muertes.

Nos acabaremos infectando todos pero a un ritmo más lento que permita respirar al sistema sanitario para atender racionalmente tanto a pacientes covid como no covid.

O podemos generar un final rápido utilizando medidas como mascarillas al aire libre, no aforos, no ventilación, o mandando a hacerse pcrs/antígenos unas horas antes de juntarse con 30 personas. Nos contagiaremos todos en poco tiempo.

Pero entonces el precio a pagar será terrible porque la red sanitaria está muy dañada...

Si hace dos días hubo 50.000 positivos en España en un día (1 de cada 1000 habitantes) y hace una semana "sólo" 25.000”... No hace falta hacer muchos números para darse cuenta de que los que toman decisiones han optado por el final rápido... Que parece que es el final malo...

Desafortunadamente llegamos tarde…como en las 5 olas previas. ¿De verdad que el ser humano sólo tropieza dos veces con la misma piedra? Solo queda apelar al sentido común y a la prudencia de la población que son los que sufren y padecen las malas decisiones de la gestión.

Y efectivamente el Dr Zulueta y yo podemos estar completamente equivocados, pero si lo estamos, tened por seguro que rectificaremos como hemos hecho una y mil veces desde que empezó la pandemia hace casi dos años, y asumiremos los errores de las decisiones que hemos tenido que tomar individualmente sobre pacientes o globalmente sobre el hospital. Porque errar es humano, y los médicos no somos ni mucho menos infalibles. Eso lo aprendemos en cuanto empezamos a ejercer la medicina.

Por todo lo anterior sí, soy también optimista, porque en estos momentos de oscuridad necesitamos serlo, sobre todo porque nuestros pacientes se lo merecen y nuestra labor como sanitarios se centra en acompañar y tratar de curar a los enfermos sean covid19 o no.