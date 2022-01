La NASA y el asteroide 2022: ¿qué hay de cierto?

Desde hace varios días se viene escuchando que el 6 de mayo de 2022 un asteroide impactará con la Tierra, por lo que esta podría destruirse. La NASA no ha dicho nada de esto. Se trata de un asteroide de unos 13 metros de diámetro (y no 130, como se ha dicho), y con una probabilidad entre 4.166 de impactar en la Tierra.Las estimaciones de la NASA no son las mismas en cuanto a probabilidad, sino que son 'mayores': una probabilidad entre 3.800, es decir, un 0,026% de probabilidad de impacto terrestre. Esto deja claro que. No es imposible, pero sí es altísimamente improbable. Lo más seguro es que gran parte del asteoroide se desintegrare al entrar en la atmósfera aunque algunos meteoritos de menor tamaño sí pueden llegar a chocar contra el suelo. De hecho los expertos investigaron en julio la posible caída de un meteorito en La Habana.