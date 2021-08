Covid-19: Hay luz al final del túnel, también con la variante delta

El SARS-CoV-2 no es como el virus de la gripe, el campeón de la variabilidad, sino que tiene una capacidad de mutación limitada. Aun así, la variante delta (B.1.617.2), que cuenta con dos mutaciones relevantes (L452R y P618R), se identificó inicialmente en India en diciembre de 2020 y hoy es mayoritaria en muchos países, incluida España.

¿Qué implica una mayor transmisibilidad?

Para empezar, la inmunidad de grupo no podrá alcanzarse con solo el 70 % de la población vacunada. Casi con toda seguridad, debido a varios factores, la inmunidad de grupo como la conocemos en otras enfermedades infecciosas no pueda alcanzarse como tal, y quizá debamos centrarnos en controlar funcionalmente la epidemia.

Los principales factores que rodean de incertidumbre la inmunidad de grupo son esta alta transmisibilidad, que las vacunas disponibles no bloquean la transmisión, que no sabemos con seguridad la duración de la inmunidad proporcionada por las vacunas ni por haber superado la enfermedad, la disparidad en la distribución y administración de las vacunas y la mayor interrelación social estos meses.

No tenemos pruebas sólidas de que la enfermedad que causa esta variante del virus sea más grave, ni de que se relacione con una mayor mortalidad. No obstante, un estudio reciente que evaluó el riesgo de ingreso hospitalario en Escocia sí concluyó que el riesgo de hospitalización de una persona no vacunada es el doble si se infecta con delta que con alfa.