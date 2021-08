¿Tiene sentido la vacunación obligatoria en los profesionales sanitarios?

El aumento de los rebrotes constatado en varias residencias españolas , unido a la obligatoriedad anunciada por algunos países europeos (como Italia, Grecia o, más recientemente, Francia ) ha vuelto a poner sobre la mesa el debate de la vacunación forzosa. En este caso, el destinatario de la medida no sería el conjunto de la población, sino aquellos que, por razón de su actividad profesional, tengan contacto directo con personas enfermas o de edad avanzada, bien en hospitales, bien en centros asistenciales.

Así, ha trascendido que algunas Comunidades Autónomas se mostrarían favorables a aplicarla, como Galicia, Cantabria, Murcia, Canarias o Andalucía. A pesar de ello, el Ministerio de Sanidad no se muestra, por el momento, partidario de instaurarla.

En caso contrario, el recorrido más probable es que fuera objeto de recurso de inconstitucionalidad y eventual suspensión por parte del Tribunal Constitucional . Esto ya ha sucedido con la Ley 8/2021, de 25 de febrero, de modificación de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia cuando el art. 38.2.5ª establecía potestativamente el “sometimiento a medidas profilácticas de prevención de la enfermedad, incluida la vacunación o inmunización, (…)”, así como sanciones económicas para aquellos que se negaran injustificadamente a inmunizarse y supusieran un riesgo escaso, grave o muy grave en la salud de la población (arts. 41 bis d, 42 bis c y 43 bis d).

¿Qué dice la Ciencia?

En ese sentido, siguiendo el ejemplo de Portugal, podría ser recomendable realizar test serológicos en los primeros grupos inoculados . Sus resultados podrían abrir (o no) la puerta al suministro de dosis de refuerzo, algo que ya ha implantado Israel en determinados colectivos y muy probablemente secundará la UE. Sin embargo, por el momento, la OMS ha solicitado una moratoria mundial al no existir, entre otros motivos, evidencia científica para su administración generalizada

Derechos y límites de los profesionales sanitarios

La Estrategia Española de Vacunación ha dejado patente, desde su primera versión y que se mantiene inalterada en su última actualización , la voluntariedad de la vacuna (o, en términos más exactos, la no obligatoriedad). Si bien se presume del personal sanitario y sociosanitario un deber de colaboración y diligencia superior, el principio de autonomía les asiste, de igual modo que al resto de ciudadanos, junto a los derechos fundamentales a la integridad, indemnidad (arts. 15 24.1 CE) y derecho al trabajo (art. 35 CE).

Por ello, no podría imponérseles la inoculación. Ni tampoco se les podría impedir el acceso al normal desempeño de sus actividades laborales, salvo que ello supusiera un riesgo grave para la salud pública y se obtuviera previa autorización judicial ( art. 8.6, párrafo segundo de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa ). Todo ello de conformidad con el triple juicio de idoneidad, necesidad y proporcionalidad , en cuyo caso podría llegar a considerarse un fin legítimo.

Siguiendo al Profesor Singer, es el mismo motivo por el que debemos abrocharnos el cinturón de seguridad antes de conducir . También sería razonable por parte de aquellos pacientes vacunados y sus representantes legales que, sin poder elegir libremente su lugar de residencia y temerosos de ser infectados, se opusieran a ser atendidos por personal no vacunado.

De otro lado, no deja de resultar significativo que aquellos sanitarios que combatieron la covid-19 sin apenas recursos y expusieron su propia salud puedan ser ahora obligados por las autoridades a vacunarse. Esto podría tener más sentido en caso de que el número de profesionales no vacunados fuera tan elevado que llegara a poner en riesgo la salud pública. Aunque se desconocen las cifras oficiales, no parece que este sea el caso