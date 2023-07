¿Es buena época el verano para dejar de fumar? Los 6 consejos de una profesora de la UN para conseguirlo

En verano disminuye el estrés laboral y/o académico. Por ello, ¿no sería un buen momento para pensar en dejar de fumar? Miren Idoia Pardavila, profesora de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Navarra, ofrece algunos consejos para conseguirlo.

En primer lugar, hay que escoger una fecha, en las dos siguientes semanas a la toma de la decisión. “Este tiempo es suficiente para prepararte. Para evitar el fracaso no establezcas como fecha para dejar de fumar un momento difícil para ello (por ejemplo: exámenes, un momento estresante, etc.)”, explica.

Una de las cosas más importantes para dejar de fumar es tener el apoyo de familiares y amigos. Pero no pueden ayudarte si no saben que estás dejando de fumar y lo que necesitas de ellos. La enfermera recomienda contarles por qué estás dejando de fumar, invitarles a que te cuenten sus experiencias; así como pedirles que no fumen cerca de ti.

También aconseja identificar qué factores desencadenan el deseo de fumar y pedir a los que te rodean que te ayuden a evitarlos, así como proponer actividades libres de humo (cine, gimnasio, etc.).

También es recomendable, según esta experta, avisarles de que “puedes estar de mal humor las primeras semanas, pedir a alguien que hable contigo cuando tengas ganas de fumar, así como celebrar junto a ellos tus logros de 24 horas, 3 días, 1 semana… eso sí, sin tabaco!”.

Sentirse deprimido, ansioso o nervioso, síntomas normales

Dejar de fumar es difícil, por eso, la profesora de la Universidad de Navarra, miembro de la Sociedad Española de Epidemiología del grupo de trabajo de tabaquismo, afirma que es normal sentirse algo deprimido durante las primeras semanas, no dormir bien, tener problemas para pensar con claridad, estar irritable, nervioso o ansioso, etc. “Son sentimientos normales, pero lo más importante… son temporales. Hay que evitar volver a fumar para poner fin a esas sensaciones incómodas”.

A su juicio, resulta más fácil evitar la recaída si “conoces cuáles son los factores que desencadenan deseos de fumar: personas, lugares, situaciones, etc”. Asimismo, preparar una lista de cosas, distracciones rápidas y fáciles, que puedes realizar cuando tengas ganas de fumar (un deseo que dura unos 10 minutos), puede evitar la recaída.

Otro de los tips importantes es recordar las metas y las razones por las que se quiere dejar de fumar. “Es bueno hacer una lista con ellas y mantenerla en un lugar visible (teléfono, coche, armario). Y además, es aconsejable deshacerse de las cosas que te recuerdan el tabaco. Por ejemplo, puedes comenzar por destrozar tu paquete de cigarrillos y tirar los encendedores”, destaca.

Del mismo modo, supervisar el progreso con regularidad puede ayudar a conocer las estrategias que más te ayudan a dejar de fumar. Y por último, si existe alguna recaída, la causa no está perdida. “Hay que seguir intentándolo aunque esto no quiere decir que se puede fumar de vez en cuando sin problema. Un cigarrillo puede llevarte rápidamente a tus viejas costumbres”, concluye.

TRUCOS PARA DEJAR DE FUMAR EN VERANO

1. Pon una fecha

Escoge una fecha, dentro de las próximas dos semanas, tiempo suficiente para prepararte. Para evitar el fracaso no establezcas un momento difícil.

2. Cuéntaselo a tus familiares y amigos, y pide que te ayuden

Diles a tu familia y amigos que estás dejando de fumar y pídeles que no fumen cerca de ti. Identifica qué factores desencadenan el deseo de fumar y pide a tus amigos y familiares que te ayuden a evitarlos, por ejemplo, con actividades libres de humo. Avísales también de que puedes estar de mal humor al principio

3. Planifica y anticípate a los sentimientos incómodos

Dejar de fumar es difícil! Y es posible que durante las primeras semanas te sientas un poco deprimido, no puedas dormir, tengas problemas para pensar con claridad, estés irritable, frustrado o te sientas ansioso, nervioso y/o inquieto. Estos sentimientos son normales y, lo más importante, son temporales. No cedas antes ellos! Prepara una lista de cosas, distracciones rápidas y fáciles, que puedes realizar cuando tengas ganas de fumar (este deseo dura unos 10 minutos).

4. Recuerda por qué quieres dejar de fumar y haz una lista

Recordar tus metas te ayudarán a mantenerte en tu propósito. Para ello es bueno realizar una lista con todas las razones por las que quieres dejarlo y mantenerla en algún lugar donde la veas a menudo (como el teléfono, el coche, o el armario).

5. Supervisa tu progreso

Supervisar tu progreso con regularidad puede ayudarte a conocer las estrategias que más te ayudan a dejar de fumar. Celebra junto a tus amigos y familiares tus logros: 24 horas, 3 días, 1 semana,... sin fumar.

6. Las recaídas no son el final

No te desanimes si tienes un desliz y fumas uno o dos cigarrillos. No es una causa perdida. Pero esto no quiere decir que se puede fumar de vez en cuando. Un cigarrillo puede llevarte rápidamente a tus viejas costumbres.