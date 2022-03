5 planes con niños para celebrar el Día del Padre

19 de marzo se celebra en España el Día del padre. Una fiesta relacionada con la celebración de San José, y que tiene su origen en la curiosa petición de la maestra Manuela Vicente Ferrero a la que rápidamente, y con buen ojo comercial, se unieron con campañas las famosas Galerías Preciados de su época o el Corte Inglés, tal y como te explicábamos en esta noticia: El próximose celebra en España elUna fiesta relacionada con la celebración de San José, y que tiene su origen en la curiosa petición de la maestra Manuela Vicente Ferrero a la que rápidamente, y con buen ojo comercial, se unieron con campañas las famosas Galerías Preciados de su época o el Corte Inglés, tal y como te explicábamos en esta noticia: ¿Por qué se celebra El Día del Padre en España el 19 de marzo?

cae en sábado, así que podemos organizar una jornada muy especial para disfrutar de este día. Te proponemos cinco buenas ideas Lo bueno del Día del padre de este 2022 es que, así que podemos organizar una jornada muy especial para disfrutar de este día. Te proponemos cinco buenas ideas con niños para sorprender tanto a los papás como a los pequeños de la casa.

Y no te olvides de llevar guardado un regalo origina l para entregárselo en el momento más adecuado del día. ¡Toma nota!

1. UNA CATA DE VINOS PARA LOS MAYORES... Y DE MOSTO PARA NIÑOS

cata de vinos. Pero ¿es posible hacer esta actividad con niños? La respuesta es que sí. Vas a encontrar muchas bodegas que proponen planes para que los más pequeños también disfruten de la experiencia. Un buen ejemplo en Navarra es Pago de Larrainzar, que proponte la siguiente experiencia para las familias. Si al homenajeado le gustan los vinos , pocas ideas le van a resultar más apetecibles que conocer una bodega y disfrutar de unaPero ¿es posible hacer esta actividad con niños? La respuesta es que sí. Vas a encontrar muchas bodegas que proponen planes para que los más pequeños también disfruten de la experiencia. Un buen ejemplo en Navarra esque proponte la siguiente experiencia para las familias.

La visita comienza en el Jardín Experimental, un precioso viñedo frente al Monasterio de Irache, donde mayores y pequeños podrán disfrutar con explicaciones amenas y didácticas sobre cómo se trabaja en el campo y en la bodega.

La visita continúa en la sala social donde padres e hijos realizan diferentes degustaciones. Así, mientras los mayores disfrutan catando los diferentes vinos, los más pequeños están la mar de entretenidos con un picoteo a base de snacks y la realización de diferentes retos, como una cata a ciegas de mosto de uva o un juego de los aromas, donde tendrán que identificar olores relacionados con las uvas y la bodega. Por último, se organiza un taller de dibujo que permitirá a los más pequeños de la casa participar en un concurso que premia, cada mes, al mejor dibujo realizado en la bodega. ¡Una experiencia inolvidable!

2. UN DÍA EN BICICLETA PARA TODA LA FAMILIA

¿Tienes un papá de esos que en cuanto puede se sube a su bicicleta y desaparece por los caminos y carreteras de Navarra? Pues qué mejor manera de disfrutar del Día del padre que acompañarle en familia subidos todos a vuestras bicicletas.

Vía Verde del Plazaola que parte desde cascada de Ixkier, un lugar lleno en el que podréis hacer una bonita foto familiar para el recuerdo. En Navarra las opciones son variadísimas, pero vamos a proponerte una que nos parece perfecta para realizar con los más pequeños de la casa. Se trata del tramo deque parte desde Lekunberri . No solo porque la ruta resulta muy llevadera por su escaso desnivel, sino sobre todo porque el paisaje de este tramo es una verdadera delicia. Si los niños son muy pequeños, será suficiente con llegar hasta laun lugar lleno en el que podréis hacer una bonita foto familiar para el recuerdo.

De vuelta a Lekunberri, podéis visitar el centro de interpretación de esta vía verde donde los más pequeños pueden ver un antiguo vagón. En este mismo espacio tenéis La Kantina, un lugar para tomar un picoteo o unas buenas hamburguesas. Si queréis una experiencia más sibarita, el restaurante Maskarada es una auténtica maravilla. Y también hay una sidrería para aquellos que sean adictos a este tipo de menú.

3. UNA TARDE DE CINE DE LAS DE ANTES

¿Qué tal si nos olvidamos durante unas horas de nuestra tele, nuestras series y nuestras plataformas de contenidos y salimos de casa para disfrutar del cine en familia?

Las palomitas recién hechas, la pantalla gigante, las risas o los sustos compartidos… todo se magnifica en una sala de cine. Y luego siempre aparece esa ‘sobremesa’ post película, el mejor momento para convertirnos en críticos de cine y analizar cada momento del film con entusiasmo.

Ahora mismo, hay en cartelera algunas opciones de lo más aconsejables para poder hacer en familia. Películas con las que podrán disfrutar mayores y pequeños. Si eres fan de las películas de superhéroes, no te puedes perder la última de Batman (‘The Batman’) o de Spiderman (‘No way home’). Pero si lo tuyo son los clásicos ¿Qué mejor enseñar a tus hijos todas las enseñanzas de famoso ‘Cyrano’ de Bergerac? Y si tus niños son muy pequeños, no lo dudes, disfruta de los dibujos animados con la segunda parte de ‘Canta’.

4. ATRAVESAR UNA FOZ NAVEGANDO POR SUS AGUAS

Foz de Lumbier es uno de los lugares más visitados de Navarra. Pero ¿sabías que también se puede conocer desde el agua? La empresa Nattura organiza descensos en balsa por el Río Irati atravesando la Foz de Lumbier (a partir de los 6 años) en los que se puede conocer desde dentro este magnífico enclave. La es uno de los lugares más visitados de Navarra. Pero ¿sabías que también se puede conocer desde el agua? La empresa Nattura organizaatravesando la Foz de Lumbier (a partir de los 6 años) en los que se puede conocer desde dentro este magnífico enclave.

No se trata de una experiencia deportiva, sino que el viaje en balsa servirá para descubrir de forma respetuosa esta Reserva Natural y tomar contacto con los valores y los recursos naturales de este hábitat fluvial, enmarcado en la Red Natura 2000.

Los monitores enseñarán a toda tu familia a formar equipo para el descenso y también nos presentarán a los habitantes del río y sus diferentes hábitats. ¡Prepárate para observar el vuelo de las rapaces!

5. UN BAUTISMO DE PADDLE SURF

¿Conoces el paddle surf? Seguro que cuando has estado de vacaciones en playas u otros lugares con agua has pasado una sana envidia observando cómo se deslizaban por el agua con su tabla y su remo los amantes de este deporte tan en boga.

windsurf. Y qué decir de los pequeños de la casa. Pocas experiencias les van a gustar más que disfrutar de los juegos en el agua. Pues en Navarra, también puedes disfrutar de este deporte. De hecho, el pantano de Alloz es un lugar ideal para la iniciación tanto en esta disciplina como, si eres algo más atrevido, en. Y qué decir de los pequeños de la casa. Pocas experiencias les van a gustar más que disfrutar de los juegos en el agua.

El embalse de Alloz es un mar interior de aguas salinas alimentado por los ríos Salado y Ubagua, con unas bellas aguas de intenso azul turquesa calificadas como “excelentes”. Allí encontrarás una escuela de actividades acuáticas donde podrás contratar Bautismos de Windsurf y Paddle Sup.

Además, en este enclave hay un magnífico camping si quieres programar una actividad de fin de semana. Y en el restaurante de este complejo puedes disfrutar asimismo de una parada gastronómica estupenda a buenos precios. ¡Un día redondo!