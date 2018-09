Paula Bonet, escritora: "Lo peor de la pérdida en la embarazada es la culpa"

24/09/2018 a las 06:00

"Hoy te he escrito y te he pintado un cuento. Uno nuevo para la estantería de caoba. Uno lleno de ratas y ratones. Lo leeremos juntas dentro de un año". Después de sufrir su primer aborto, Paula Bonet (Villarreal, 1980) volvió a quedarse embarazada de una niña, para quien pintó y escribió 'Roedores. Cuerpo de embarazada sin embrión' (Random House). Un obra doble, que incluye el animalario que dibujó para la hija que tampoco pudo nacer y el diario que la autora escribió aquellos días, donde reúne sus reflexiones sobre la maternidad y la pérdida de la esperanza. La autora estará en Pamplona el próximo mes de la mano de Expofamily mes a mes.

"Mi ratoncita estaba allí quieta, como una osa silenciosa en hibernación", relata en el libro. Bonet rompe el silencio en torno al aborto espontáneo, desde la experiencia propia. "Intento poner el debate sobre la mesa y huir del melodrama y el victimismo", afirmó la autora en Barcelona, durante la presentación del libro. "Quería ser dura y cruda, no caer en el sentimentalismo", dijo.



Y es que, a su juicio, la mujer aún se avergüenza al hablar públicamente de sus emociones, por el miedo a que la tachen de "cursi o blandengue". Lo peor de las pérdidas de los hijos que no llegaron a nacer es para la autora castellonense que la sociedad no permite vivir el duelo. "Es lo que se nos pide a las mujeres, que no hagamos ruido, que hagamos las cosas sin que se note", dijo. "Es muy doloroso y cada una tiene que poder vivir el duelo a su manera", reclamó.



Y sobre todo, lo más duro de la pérdida es a su entender que "de alguna manera una se siente responsable o culpable de lo que ha ocurrido". "Cuando te dicen que no está viva, aunque una quiera ser coherente con lo que piensa, el primer sentimiento es de haber fallado", reflexionó. "La noticia te aplasta y te anula", reconoció. Porque, desde su punto de vista, "lo que se espera de nosotras es que reproduzcamos". Desde una posición feminista, es crítica con el sistema capitalista patriarcal, según su definición de la sociedad actual, pues impone a la mujer un tiempo, marcado por el límite de edad para poder tener hijos, contra el que hay que estar continuamente en lucha. "Hay que aprender a vivir la pérdida y entenderla. Forma parte de la formación del yo", señaló. Bonet es muy activa en las redes sociales y se decidió por publicar el libro, el más personal de cuantos ha escrito, porque consideró que era la forma más sencilla de llegar al público. En un principio, no quería publicarlo pero lo hizo como un compromiso adquirido con las mujeres. "Tenemos que poder hablar de lo femenino", aseguró. Y es crítica con la imagen que se da de la mujer embarazada, como algo idealizado. "En los medios solo hay famosas luciendo tripita. Vivimos de espaldas al dolor", remató.

Bonet es pintora y escritora. Ha publicado varios libros de los que es autora tanto del texto como de la imagen. 'Qué hacer cuando en la pantalla aparece The End' (Lunwerg, 2014), '813' (La Galera, 2015) y 'La sed' (Lunwerg, 2017), un largo poema en clave feminista.

