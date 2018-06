Begoña Pro Uriarte (Pamplona, 1971), licenciada en Ciencias de la Información y apasionada de la historia, la literatura y el teatro, volvió a visitar ayer el club de lectura de Diario de Navarra para presentar su sexta novela, la primera fantástica, Al pie de la muralla, en la que reflexiona sobre cómo sería una sociedad en la que se han anulado los sentimientos. El encuentro estuvo moderado por José Ignacio Roldán, director de Comunicación del grupo La Información. La sede de Diario de Navarra de la calle Zapatería se llenó de futuros lectores que no quisieron perder la oportunidad de conocer a fondo este nuevo proyecto que se aleja de la novela histórica, seña de identidad de la autora. Sin embargo, muchos se mostraron escépticos a adentrarse en un mundo fantástico, unas dudas que Pro trató de despejar durante la presentación.

Fantasía para entender

“A mí me cuesta mucho leer libros fantásticos. Mis hijos me animan pero me tira más la realidad”, le comentaba una de las lectoras a Begoña Pro mientras esta le firmaba un ejemplar de su anterior novela, Las cenizas de la Navarrería. “Este va a ser mi primer libro de fantasía”, le prometía-por Al pie de la muralla- y Pro levantaba la cabeza y le sonreía. “¡Me alegro mucho!”, le agradecía mientras le devolvía el libro. “La imaginación es la antesala de la realidad”, reflexionaba la escritora cuando Roldán le preguntó por cómo animaría a un lector reacio a la fantasía a abrir su libro. “Es necesaria para entender el mundo en el que vivimos”, proseguía convencida de que la fantasía es la mejor metáfora para comprender la realidad. “No hay nada que exista que no haya sido imaginado antes”, afirmaba al mismo tiempo que señalaba que “muchas de las cosas que escribió Julio Verne en sus libros se cumplieron después”.

La autora también hizo referencia a que una de las primeras formas de conocer que tiene el ser humano es, precisamente, a través de la imaginación. “Cuando nacemos, nuestro primer contacto con el mundo es a través de los cuentos e historias que nos relatan nuestros padres o abuelos”, comentaba. “Creo que una de las razones por las que a los adultos nos cuesta entrar en los mundos fantásticos es porque los asociamos a la niñez y la adolescencia”, se aventuraba, y apuntaba a que uno de los problemas que tenemos hoy en día es que “los adultos intentamos forzar a los niños a que dejen antes la fantasía para sumergirse en la realidad.

Dos mundos

Al pie de la muralla nació hace ya algunos años -Begoña Pro asegura que la tenía terminada ya en el año 2010- a raíz de “una de esas charlas que nos dan a los padres en el colegio”. En aquel encuentro se habló de la empatía y a Pro le caló la importancia que tiene para el ser humano ponerse en el lugar del otro para poder entenderlo. Por eso, esta nueva novela habla de un mundo sin sentimientos, en el que la empatía no tiene cabida.

“Desde el principio planteé esta historia como un choque de culturas entre los banelatus, una raza que ha apartado los sentimientos y ha conseguido dominar su energía, y los talantas, más parecidos a nosotros”, explicaba la esencia de una novela que está protagonizada por Aner, condenado a huir eternamente tras ser arrancado de su casa y de su familia por los banelatus. “Tradicionalmente, los sentimientos se han unido más a las mujeres que a los hombres, pero hay casos recientes que nos muestran lo contrario”, argumentaba la elección de un protagonista talanta masculino y hacía referencia al caso de Gabriel el 'pescaíto', el niño asesinado por la novia de su padre. “Yo prefiero no imaginarme una sociedad sin sentimiento”, comentaba, aunque ya lo había hecho. “Estaría formada por individuos sin sangre. Los sentimientos son buenos, pero tiene que haber un equilibrio porque también te pueden llevar a hacer locuras”, reflexionaba.

Aunque se trata de una historia atemporal, no es difícil encontrar reminiscencias de la fascinación de la autora por el Medievo. “Tiene elementos medievales como las fortificaciones, las espadas o los arcos y las flechas”, reconocía Pro. “En mis trabajos de documentación para las otras novelas me encontraba con leyendas y mitos de la época. Siempre me han llamado mucho la atención”, confesaba, y adelantaba que en Al pie de la muralla los lectores se van a encontrar con un dragón, lamias, duendecillos y hasta un mago. “Es curioso porque esas leyendas se repiten en muchos lugares, pero con matices diferentes”, explicaba Pro, que señalaba a las cruzadas y al Camino de Santiago como las principales vías de por las que, en su día, se transmitieron.

Pro confesaba ayer que fue su extrema timidez la que le llevó a escribir. “Al ser tan tímida reprimía lo que sentía y necesitaba ponerle palabras a aquello que no sabía expresar”, explicaba su temprana incursión en la escritora. “He escrito desde pequeña y siempre se me ha dado bien, pero también he ido a talleres y sigo blogs que dan pautas. Algunas te sirven más que otras”, bromeaba. Agradecía también a sus compañeros de profesión los consejos. “Tengo la suerte de pertenecer a una generación estupenda de escritores navarros. Intercambiamos muchas ideas”, reconocía.

Aunque ha disfrutado de este paseo por el universo de la fantasía, Pro, autora de las páginas de historia sobre los reyes de Navarra publicadas en Diario de Navarra, aseguraba ayer que volverá a sus novelas históricas. “Me siento muy cómoda en el siglo XII de Navarra, aunque es verdad que me ciño mucho al hecho histórico y no puedo dejar volar la imaginación”, comentaba.

