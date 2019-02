Una familia se encuentra su casa 'okupada' tras volver de un fin de semana fuera

Actualizada 27/02/2019 a las 10:23

Por el aspecto exterior nada hacía presagiar lo que una familia, con una hija de once años, se iba a encontrar al regresar a su casa tras pasar fuera el fin de semana.

Ha ocurrido en Logroño. Grafitis en las paredes, suciedad por todas partes. Su casa estaba desvalijada y destrozada, "porros por todos lados, rayas de coca en la mesa, bebidas variadas, comida" dice la mujer.

Un grupo de nueve okupas había tomado su casa. Esta vecina lo cuenta así: "lo menos diez, sí que había". Y allí estuvieron con perros que lo ensuciaron todo con sus excrementos. Los vecinos no dan crédito: "toda la casa revuelta y hecha un cisco está". Dentro de la vivienda el horror, no es de extrañar que la hija no haya vuelto.

La policía ha logrado detener a seis de los okupas, el resto habrían conseguido huir. También se ha buscado un lugar adecuado para los perros.

Etiquetas Logroño

Selección DN+