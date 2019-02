Actualizada 13/02/2019 a las 12:58

La Guardia Civil ha expulsado este martes de un avión con síntomas de embriaguez a Maria Alyokhina, miembro del grupo ruso Pussy Riot, tras protagonizar un incidente en el interior de la aeronave cuando ésta se disponía a despegar de Barcelona.



Según ha publicado El Mundo, los hechos han ocurrido sobre las 17.00 horas, cuando los miembros del grupo han embarcado en Barcelona en un vuelo rumbo a Milán después de dar su último concierto en España.



El comandante ya se dirigía a la pista de despegue cuando ha sido alertado de la actitud alborotadora de Alyokhina y otra integrante del grupo, que al parecer se encontraban bajo los efectos del alcohol.

Ante esta situación, el piloto ha decidido dar media vuelta e informar al centro de control, que ha dado aviso a la Guardia Civil para que expulsara a las dos mujeres por motivos de seguridad, según han indicado a Efe fuentes del instituto armado.



Alyokhina y su acompañante, de nacionalidad bielorrusa, no han opuesto resistencia a los agentes y han abandonado el avión, cada una de ellas con una botella de alcohol.

El avión ha podido despegar unos minutos después de El Prat rumbo a Italia.

La Sala Apolo de Barcelona acogió el 9 de febrero el espectáculo "Riot Days", el nuevo proyecto "teatro-punk" del colectivo de arte protesta ruso Pussy Riot, dirigido por la miembro del grupo Maria Alyokhina y con la participación de su compañera Kyril Masheka y el dúo de música AWOTT (Asian Women On The Telephone).



Pussy Riot, con sede en Moscú, se fundó en marzo de 2011, cuando organizó actuaciones provocativas no autorizadas de punk rock guerrilla en lugares públicos inusuales, que luego se convirtieron en vídeos musicales y se publicaron en Internet.

Finalmente, Alyokhina ha viajado toda la noche en autocar con destino a Milán, donde este miércoles tiene prevista una actuación.

