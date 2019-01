Mineros encargados del rescate de Julen: “No somos héroes, solo parte de un mismo equipo”

Actualizada 26/01/2019 a las 02:03

Lo miembros de la Brigada de Salvamento Minero desplazada desde Asturias a Totalán (Málaga) para rescatar al pequeño Julen aseguran que no son héroes, son solo hombres que forman parte de un equipo en el que está la Guardia Civil y los bomberos.

El delegado del Colegio de Ingenieros de Minas del Sur en Málaga, Juan López-Escobar, transmitió a los periodistas este sentimiento de los mineros, que están “un poco abrumados con este seguimiento mediático”. “Por otra parte, lo entienden, porque toda España está pendiente y vuestra labor de comunicar, de tranquilizar y de dar un mensaje de esperanza también es importante”, añadió en alusión a los medios de comunicación. Respecto a las dificultades encontradas en la galería horizontal, que han obligado a realizar al menos cuatro microvoladuras controladas, expresó su “esperanza” en que “el material cambie y puedan avanzar a otra velocidad”.



Las dificultades “son las mismas que encontraron las grandes máquinas” que perforaron el túnel vertical, señaló López-Escobar, que lanzó un mensaje de “tranquilidad”, porque quienes trabajan son “gente muy experta y no es la primera vez que hacen esto, el problema es luchar contra el tiempo, pero las cosas se están haciendo bien”.



Resaltó que “no se puede hablar de plazos” porque desde el principio de los trabajos advirtió de que “se está haciendo un proyecto de meses en días, y hablar de plazos es imprudente”. “Se desconoce el terreno, hay una mezcla de terrenos blandos y duros y no es lo mismo excavar un montón de arena que romper una piedra de basalto”, precisó López-Escobar, que subrayó que “hablar de plazos solo genera frustración”.



Añadió además que la roca encontrada en la galería horizontal “es dura y parece compacta” y se está haciendo “un sistema de voladuras que habitualmente se hace en minas”, además con la participación de expertos de la Guardia Civil, por lo que están “los mejores especialistas”.

Medidas de seguridad



Reiteró también que se están presentando las “mismas dificultades” que en el túnel vertical “y con medios que no pueden mover grandes volúmenes”, lo que “se suma a la situación angustiosa en la que está Julen y la presión es enorme, pero nos mueve la ilusión de sacarlo vivo”.

“El trabajo de la mina es peligroso, pero llevan mucho tiempo haciéndolo y lo hacen con todas las medidas de seguridad. Hay accidentes a veces y trabajan con riesgo, pero procuran que no haya peligro”, afirmó López-Escobar.





LOS OCHO MINEROS DE LA BRIGADA DE RESCATE

Los mineros asturianos que están luchando contra la montaña para rescatar a Julen -llamados ya ‘los ocho de Hunosa’ y tratados como héroes por las condiciones extremas en que están realizando su labor- conforman un grupo en el que se dan la mano la veteranía y la juventud. La minería les viene a muchos de ellos de familia. Además, las tragedias que ocurren bajo tierra no les son ajenas. De hecho, uno de ellos perdió a su padre en la mina. A estas motivaciones sentimentales y al orgullo minero que tiene como mandamiento no dejar a nadie bajo tierra se suma el hecho de que algunos de ellos tienen hijos pequeños, otro impulso para una tarea en la que el corazón, pero, sobre todo, la cabeza, son determinantes. “Son todos muy disciplinados, no se permiten ninguna distracción”, alaban sus familiares.

Sergio Tuñón

Este ingeniero es el actual líder del equipo desde 2012, un puesto para el que muchos dicen que “ha nacido para ello”. Trabajó en el pozo Nicolasa.



Antonio Ortega

Procedente del pozo Santiago, este ingeniero técnico es una de las más recientes incorporaciones al equipo de la Brigada de Salvamento Minero.





Rubén Garica Ares

Este vecino de Aller es uno de los benjamines del grupo. Está casado y tiene una hija. Entre sus aficiones, el deporte, que practica siempre que tiene tiempo.





Chus Fernández Pardo

El más veterano. Dicen que su aportación puede resultar decisiva en el rescate. Con más de una década en salvamento minero, es uno de los pilares del equipo.





Maudilio Suárez

Hermano de minero ya cumple una década en la brigada. Participó en el rescate de la cueva de Galdames de un espeleógo de Santurtzi que falleció.





J. Antonio Huerta Lamuño

Lavianés, hijo y hermano de mineros, está casado y es padre de dos hijos. Entró en la mina de Juvesa y tras la absorción, pasó al pozo María Luisa.





Lázaro Alves

Tímido y reservado, Lázaro es hijo de Eduardo Augusto Alves, uno de los fallecidos en el accidente de Nicolasa de 1995, que se cobró 14 vidas.





Adrián Villarroel

De Pola de Lena, está casado y tiene una hija. Aunque no es de los más jóvenes del equipo, se incorporó esta década a la Brigada de Salvamento Minero.

