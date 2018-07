Investigan en Benidorm si un grupo de británicos pagó a un indigente por tatuarse la frente

Actualizada 31/07/2018 a las 17:08

La Policía ha abierto una investigación para averiguar si un grupo de ciudadanos británicos que celebraba una despedida de soltero en Benidorm (Alicante) ofreció dinero a un indigente para que se dejara tatuar en la frente el nombre del novio.



El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, ha confirmado que "hay constancia de esta denuncia" y la Comisaría de Benidorm "está efectuando las averiguaciones al respecto".



"Parece ser que este ciudadano que se encontraba en mal estado y que, por lo tanto, no era capaz de tomar una decisión coherente, como la de tatuarse el nombre de otra persona en la frente, accedió. Hubo después algún otro incidente. Parece ser que el dinero que en principio le pagaron por esa extraña acción desapareció. En todo caso, la comisaría está investigando y a buen seguro llevará a los responsables ante la justicia", ha aseverado el delegado.



Según 'The Sun', el grupo que se encontraba en la ciudad alicantina ofreció a un hombre, 'Tomek', de nacionalidad polaca y en situación de indigencia, unas 90 libras por dejarse tatuar en el rostro el nombre del novio y su dirección. Llegaron a ir a un estudio pero el tatuaje no se pudo terminar porque el hombre sentía demasiado dolor a causa de la aguja, relata el diario citando a su vez a 'Daily Star'.



En imágenes difundidas en redes sociales se ve al hombre sonriendo mientras el tatuador trabaja sobre su frente. El estudio compartió una fotografía en su página de Facebook que fue retirada rápidamente cuando los seguidores reprobaron la "impactante falta de ética".



El novio, de 37 años y residente desde hace tres meses en Benidorm, ha declarado a 'ChronicleLive' que no tiene "nada que ver" con el incidente y ha negado que el hombre que aparece en las imágenes sea un sin techo.



Por su parte, el colectivo británico de Benidorm ha iniciado una campaña de 'crowfunding' para pagar un tratamiento láser al indigente.La presidenta de la Asociación de Comerciantes Británicos de Benidorm, Karen Cowles, ha explicado a Europa Press que están tratando de localizar a 'Tomek', el indigente que aceptó tatuarse la frente a cambio de dinero, para poder revisar su estado de salud, prestarle asistencia médica y borrar con láser el tatuaje de su rostro.



"Tiene 34 años pero su salud está deteriorada, padece alcoholismo y no anda bien, creemos que por problemas de cadera o de espalda por lo que tratamos de recaudar fondos para que pueda tratarlo un equipo médico. Una clínica de la ciudad ya se ha ofrecido para que lo revise un dermatólogo y ver lo que se puede hacer", ha expuesto.



"SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD"



Ha explicado que los hechos sucedieron hace varios meses, a finales de mayo, pero han trascendido ahora cuando el colectivo británico ha dado la voz de alarma. "Un tatuador nos hizo llegar unas fotos indignado porque otro compañero de profesión se hubiera prestado a hacer esto. Buscamos a Tomek, a quien conocemos porque siempre frecuenta la misma zona de Benidorm, y nos dimos cuenta de que vive en la calle y que está en una situación de vulnerabilidad y aceptó el dinero por necesidad", ha relatado Cowles.



Esta portavoz señala que sus compatriotas están "muy preocupados" por situaciones como la sufrida por Tomek y por la repercusión que pueda tener en la imagen de la ciudad. "Desde el colectivo británico intentamos ofrecer ayuda y más cuando los hechos han sido provocados por un grupo de británicos y, por eso, tratamos de remediar el problema para demostrar que nos importa la ciudad y las personas que aquí viven", ha puntualizado.



La Asociación de Comerciantes Británicos de Benidorm puso los hechos en conocimiento del Ayuntamiento de la ciudad cuya Concejalía de Seguridad ya ha dado traslado a los servicios jurídicos y cuerpos de policía para que analicen si el comportamiento de los jóvenes británicos que pagaron a Tomek por tatuarse puede ser constitutivo de delito. Asimismo, también ha activado protocolo de Servicios Sociales para localizar al indigente y prestarle la asistencia que requiera.

