Tres feminicidios en menos de 48 horas elevan a 20 las muertes por violencia de género este año

El asesinato de una joven de 24 años en Lepe (Huelva), que se produce 24 horas después de los dos feminicidios registrados en Madrid y Asturias, eleva a 20 la cifra de víctimas mortales de la violencia machista en lo que va de año en España, donde al menos 944 mujeres han sido asesinadas desde el año 2003.



El caso registrado en Lepe, si bien aún no ha sido confirmado por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, ha sido condenado públicamente por el Ministerio del Interior en un mensaje en Twitter en el que destaca la sucesión de 3 casos en 48 horas. "La violencia machista nos desgarra a todos y es algo que, como sociedad, no podemos permitir. Todo nuestro afecto a las familias y nuestro esfuerzo constante para que no haya #NiUnaMenos", dice el mensaje del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.



También las autoridades andaluzas, como el Instituto de la Mujer regional, dan por sentado que se trata de violencia machista, dado que la joven, de nacionalidad rumana, estaba siendo atendida en Servicios Sociales como víctima de violencia de género y que la Policía busca al hombre con el que se la relacionaba y respecto del que contaba con una orden que le impedía acercarse a menos de 200 metros de ella.



Así las cosas, son tres feminicidios los que se han registrado en España en menos de dos días. Este viernes, la Policía Nacional detuvo a un hombre por la muerte violenta de una mujer en el distrito madrileño de Tetuán cuyo cadáver había sido hallado la mañana anterior. El detenido era su expareja y tenía una orden que le prohibía acercarse a ella.



También el viernes, un hombre asesinó a su mujer en el barrio de La Campa, en La Felguera (Asturias) y después se tiró por la ventana del domicilio quitándose la vida. En este caso eran matrimonio y no existían denuncias previas por malos tratos.



Esto implica que dos de las tres mujeres asesinadas en menos de 48 horas habían contado previamente que estaban sufriendo malos tratos, cosa que en total ha hecho la cuarta parte de las veinte mujeres a quienes han quitado la vida otros tantos hombres en lo que va de año.



El año pasado se cerró con un balance de 51 mujeres asesinadas, de las que 12 había denunciado previamente. La cifra suponía un repunte respecto de las 45 víctimas mortales registradas en 2016, aunque la cifra seguía por debajo de las 60 de 2015, el más negro desde 2011.

En total, desde que comenzaron a recogerse oficialmente estas estadísticas en el año 2003, se han contado 943 asesinatos de mujeres en España de distinta edad y condición a manos de los hombres con los que mantenían o habían mantenido algún tipo de relación de pareja.

SIETE MUJERES EN RIESGO EXTREMO POR VIOLENCIA DE GÉNERO

Atendiendo exclusivamente a los meses de julio, ya se habrían superado a día 7 los dos casos registrados en todo el mes el año pasado. En 2016 fueron 6 las mujeres asesinadas en julio y 9 en 2015. La incidencia más alta de la violencia machista en este periodo se registró en 2010, con una decena de feminicidios en el marco de las relaciones de pareja.



Mientras, al cierre de junio las fuerzas policiales --sin contar la Ertzainza y los Mossos-- tenían a 54.796 mujeres bajo el radar por riesgo de violencia de género, un peligro que en 4.935 casos se clasificó como de nivel bajo, en 203 consta como de nivel alto y en siete, están considerados como de riesgo extremo ante la amenaza que suponen para ellas los hombres que las han venido maltratando.



Más de medio millón de mujeres han requerido en España este tipo de supervisión policial de sus denuncias por violencia de género desde que se creó el sistema VIOGEN, hace ahora 11 años.

