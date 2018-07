Fallece un espectador arrollado por un coche en un rally en Pontevedra

Un hombre de 64 años ha fallecido hoy tras ser arrollado por un vehículo que participaba en el Rally Sur do Condado, a la altura de Taboexa, en As Neves (Pontevedra).



El hombre fallecido, Antonio G.C., vecino de Salvaterra de Miño (Pontevedra), se encontraba viendo la prueba y fue alcanzado por un vehículo que se salió de la vía, según indica la Guardia Civil. El suceso tuvo lugar en la carretEra de Oliveira (Pontevedra) a Lira (Salvaterra) en el lugar de Taboexa, en el municipio de As Neves.



En septiembre de 2015, un coche que participaba en el rally de A Coruña también se salió de la vía y arrolló a un grupo de personas, causando la muerte a siete de ellas y heridas a más de una decena.

