Casa Misericordia no ve viable aumentar las corridas de toros en San Fermín

El presidente de la comisión taurina de la Casa de Misericordia, José María Marco, ha afirmado que, desde un punto de vista "estrictamente taurino", la feria del toro "está lo suficientemente equilibrada" y ha cuestionado que se dé el "escenario adecuado" para aumentar el número de días de la feria, debido a "las circunstancias económicas y sociales".

Así lo ha afirmado tras una rueda de prensa este miércoles, en respuesta a los periodistas sobre cómo se valoraría desde la entidad un aumento en el número de días de las fiestas de San Fermín, tal y como había sugerido el alcalde de Pamplona.

"No sé si las circunstancias boyantes de economía y sociales lo van a permitir, o vamos a estar en un escenario adecuado", ha contestado Marco, si bien ha añadido que "todas las propuestas" de aumento de "otro tipo de festejos" son "evaluables y susceptibles de estudio".

Según ha indicado, "desde un punto de vista estrictamente taurino, y desde la competencia de la Casa de Misericordia", consideran que "una feria taurina con 10 festejos (novillada, rejones y 8 corridas de toros), está lo suficientemente equilibrada, suficientemente proporcionada, para recuperar esa normalidad".

A preguntas sobre qué pasaría con los abonados en caso de que se produzcan limitaciones de aforos, Marco ha respondido que San Fermín "es una fiesta que no admite restricciones ni limitaciones de aforo ni de relaciones personales" y que "la plaza tiene que ser al 100%, si no va a ser muy difícil".

"Tenemos tiempo, de momento las perspectivas son favorables, esto está mejorando. Pienso que para San Fermín se pueden dar las fiestas sin este tipo de restricciones", ha añadido.

También en respuesta a los periodistas ha subrayado que no cuentan con un 'plan B' en caso de que el día 7 de julio no se pueda celebrar la corrida de toros, aunque "todo se puede estudiar". "En principio, el 7 de julio vamos a intentar dar una corrida con su brillo particular. Si no se puede dar, en ese momento veremos las circunstancias y las decisiones que se puedan adoptar. No tenemos un plan B desde ahora pero todo se puede estudiar", ha manifestado.