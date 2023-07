Los sanfermines de la dantzari más joven

Iharte Haranburu Arrizibita espera poder debutar “por fin” el día 6. Mientras lo cuenta, “los mayores” de la asociación Duguna bromean con que llevan tres años con el mismo repertorio preparado para la actuación del día del chupinazo en la plaza de los Fueros, pero parece estar gafado. La pandemia del coronavirus en 2020 y 2021 lo aplazó hasta el 2022, pero tampoco pudo ser. La lluvia tuvo la culpa. Con la app del tiempo en la mano, la suerte no parece sonreír a Iharte, pero ella se lo toma con humor. Y algunos nervios. Forma parte de Duguna desde los 13 años, pero confiesa que nunca ha actuado con el baile preparado para ese día, así que todavía no sabe “cómo le sale”. Hoy podrán juzgarlo ustedes. Si la lluvia quiere, claro. Con 16 años, la dantzariespera poder debutar “por fin” el día 6. Mientras lo cuenta, “los mayores” de la asociaciónbromean con que llevan tres años con el mismo repertorio preparado para la actuación del día del chupinazo en la plaza de los Fueros, pero parece estar gafado. Laen 2020 y 2021 lo aplazó hasta el 2022, pero tampoco pudo ser. La lluvia tuvo la culpa. Con la app del tiempo en la mano, la suerte no parece sonreír a Iharte, pero ella se lo toma con humor. Y algunos nervios. Forma parte de Duguna desde los 13 años, pero confiesa que nunca ha actuado con el baile preparado para ese día, así que todavía no sabe “cómo le sale”. Hoy podrán juzgarlo ustedes. Si la lluvia quiere, claro.

BAILAR EL DÍA 7

grupo de dantzas en San Fermín. Aunque no lo pudo hacer el día 6, el año pasado se estrenó en la procesión del día 7. Reconoce que lo prefiere a desfilar, pero que cualquiera de las dos opciones es especial para ella. "Llevo viendo la procesión desde un balcón desde que era pequeña, así que el año pasado, cuando pasé a estar dentro, fue algo muy emocionante", admite. No duda para escoger como su momento sanferminero "bailar delante de tanta gente en la plaza del Ayuntamiento". Además, declara que es algo que le encantaría repetir. Todavía no sabe si lo hará porque la semana previa al estallido sanferminero la alineación de Duguna no se ha hecho pública entre sus filas. Pero ella tiene fe (sonrisa incluida). A pesar de los nervios, Iharte cuenta con la seguridad de no ser nueva en las actuaciones del

Recuerda con emoción del año pasado cómo todo el grupo se reunión para almorzar el día 6 antes del Chupinazo. Renuncia a disfrutar de este momento con sus amigos como una adolescente más porque la preparación que supone enfundarse los trajes regionales se lo impide. “Pero estar todos aquí juntos también es guay”, admite. “Vemos el Chupinazo desde la tele (ríe), pero es que nos tenemos que preparar y tardamos muchísimo”. Unos 40 minutos, calcula. “El año pasado fue la primera vez que me puse este traje y descubrí que llevaba miles de alfileres”, detalla. “Pero lo peor fue cruzar el Casco Viejo bajo la lluvia con las alpargatas y todas las cintas”, rememora.

No le gusta madrugar. El día 7 el grupo se cita a las 8:05 en el Ayuntamiento para prepararse. “Y eso que quedamos para hacernos las trenzas el 6 por la tarde”, cuenta. Aun así “le cuesta”. Participar en la procesión y, sobre todo, el madrugón, le impide salir de fiesta con sus amigos tras el Chupinazo. “Pero a partir del día 7 tengo tiempo para ir con los amigos y disfrutar con la familia, así que no me supone mucho esfuerzo”, explica. “Me he comprometido con esto, me gusta y me compensa muchísimo”, afirma. De momento, ni se plantea salir el 6. “Cuando sea más mayor, ya veremos”, admite entre risas.

Como tarea pendiente para los próximos Sanfermines se ha marcado aprender a hacer las trenzas. “A ver si lo consigo”.