El día de la Chupinazo's League

No hay que olvidar que arranca la campaña del 23J, “la gracieta de Pedro Sánchez”, en palabras del concejal del PP. Así, los políticos locales van a tener que dividirse entre la fiesta y los mítines. Así lo admitían la mayoría de ellos, que aprovechaban el canutazo para lanzar su mensaje. “España se juega mucho en estas elecciones, así que además de estar con familia y amigos también hay que implicarse en la campaña”, expresaba PSN ). En el otro extremo,(Contigo), que asegura que van a ser “más fiestas que campaña”. “Ya habrá tiempo a partir del día 15”, añadía.

La presidenta en funciones, María Chivite (PSN), anunciaba una pausa sanferminera en las negociaciones para formar un “gobierno de progreso cuanto antes”. “No pongo fechas, sino seguir avanzando, que es lo importante”, añadía. Javier Esparza (UPN) lo interpretaba de otra manera: “Ellos tienen perfectamente orquestados y medidos los tiempos para no molestar a Sánchez”.

Salvo pequeños conatos de crispación, la clase política se conjuró por vivir las fiestas con alegría y respeto. “También en la calle Curia”, aseguró Joseba Asiron. Geroa Bai ) explicaba que hace tres días volvió a leerse 'Unas fiestas de locos. Para una teología feliz', de Harvey Cox. “Necesitaba reflexionar sobre qué son las fiestas”, decía Koldo, todavía con el buen sabor de boca del “almuerzo impresionante” que había compartido con la cuadrilla. Con un “orgullo tremendo”,impuso el pañuelo a una gran hilera de invitados. “Me siento, afortunada no, lo siguiente. Son las fiestas de la ciudad que me ha visto nacer y donde he vivido siempre”, señalaba Ibarrola.