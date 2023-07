La Policía Nacional "fiestas seguras", ha presentado este miércoles el dispositivo de seguridad establecido para las fiestas de 800 agentes. , con el mensaje de mantener unasha presentado este miércoles elestablecido para las fiestas de San Fermín 2023, en el que participarán unos

José María Borja, se han presentado las unidades de guías caninos, la Unidad de Intervención Policial, los Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (TEDAX), las Unidades Especiales de Subsuelo, los medios aéreos en sus modalidades de helicópteros y drones, los agentes de la Brigada Móvil y el refuerzo de efectivos desplazados desde varias comunidades autónomas. En un acto presidido por el delegado del Gobierno, José Luis Arasti , acompañado del Jefe Superior de Policía de Navarra,, se han presentado las unidades de guías caninos, la Unidad de Intervención Policial, los Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (TEDAX), las Unidades Especiales de Subsuelo, los medios aéreos en sus modalidades de helicópteros y drones, los agentes de la Brigada Móvil y el refuerzo de efectivos desplazados desde varias comunidades autónomas.

El delegado del Gobierno ha agradecido el esfuerzo realizado para velar por la buena marcha de los festejos, por el trabajo previo en el diseño del operativo, y ha advertido de los delitos más comunes como robos y hurtos y los positivos en controles de alcoholemia y drogas.

Ha hecho especial hincapié en los relacionados con la libertad e indemnidad sexual bajo la advertencia de que "quienes piensen que todo vale, que no aceptan un no por respuesta, les decimos que no tienen ningún espacio en nuestras fiestas". Ha indicado que, "sin alarmismos ni amarillismos", son conscientes de que hay quienes se sienten especialmente impunes en las grandes concentraciones.

Una vez más, la plantilla de la Policía Nacional se ha aumentado hasta los 800 efectivos y, además, han recordado la disponibilidad de la aplicación de móvil AlertCops, un servicio de alertas de seguridad ciudadana que permite comunicarse de manera rápida y precisa con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con la novedad de que ahora posibilita compartir la ubicación tanto con familiares y amigos como con la policía.

VUELVEN LAS PULSERAS IDENTIFICATIVAS DE MENORES

Además de la presentación de efectivos, la Policía Nacional ha repartido, de manera simbólica, la pulsera de identificación de menores.

Esta medida se ha aplicado en ediciones anteriores y, gracias a su eficacia, se ha implantado un año más con la distribución de 5.000 unidades. Los ciudadanos podrán recogerlas desde este 5 de julio al mediodía en las instalaciones de la Policía Nacional situadas en Pamplona, a donde se debe acudir junto a los menores.

