Ibarrola quiere que los próximos lanzadores del Chupinazo se decidan "por consenso de los portavoces municipales"

Cristina Ibarrola afronta "muy ilusionada" la oportunidad de vivir unos Sanfermines como "jamás hubiera imaginado", unas fiestas que este año cuentan con la "sorpresa" de una campaña electoral, aunque, en su opinión, "nadie va a estar pensando mucho" en ella en la ciudad esos días. Recién llegada a la alcaldía de Pamplona, la regionalistaafronta "muy ilusionada" la oportunidad de vivir unos Sanfermines como "jamás hubiera imaginado", unas fiestas que este año cuentan con la "sorpresa" de una campaña electoral, aunque, en su opinión, "nadie va a estar pensando mucho" en ella en la ciudad esos días.

Así lo manifiesta en una entrevista en la que apunta algunas cuestiones relativas a las fiestas de los próximos años, puesto que el programa de las actuales estaba ya cerrado cuando accedió al cargo, como la búsqueda del consenso entre los portavoces municipales para designar a la persona o entidad encargada de lanzar el chupinazo.

"Me gustan mucho, fundamentalmente los Sanfermines de día, pero vivirlos como alcaldesa me parece un honor difícilmente comparable a cualquier cosa que puedas imaginar", afirma Ibarrola, quien subraya que está "muy ilusionada con vivirlos de otra manera que nunca jamás hubiera imaginado, solamente pensarlo se me pone la sonrisa en la boca".

Como la programación de las fiestas que arrancan el 6 de julio con el lanzamiento del chupinazo se preparan con mucha antelación, cuando Ibarrola tomó posesión de su cargo el 17 de junio todo estaba ya cerrado.

Preguntada sobre si de cara al próximo año le gustaría introducir algún cambio, comenta que "seguramente", con más tranquilidad" se adaptará "alguna cosa", sin entrar a indicar cuáles podrían ser.

En esta ocasión, su predecesor en el cargo, Enrique Maya, ha decidido que el encargado de prender la mecha sea Osasuna, una decisión que comparte y que, a su parecer, "prácticamente toda Pamplona ha acogido con agrado", ya que el club navarro "nos ha dado momentos de orgullo y de ilusión y de esperanza a todos".

Por ello le parece una "elección estupenda", como, puntualiza, le pareció la del año anterior en el que el encargado fue Juan Carlos Unzué. "Quizás eso ya me llega un poquito más" reconoce en alusión a su profesión de médico y a la lucha contra la ELA del deportista. "Pero que sea Osasuna me parece muy buena noticia", asevera.

CONSENSO MUNICIPAL PARA DESIGNAR AL LANZADOR DEL CHUPINAZO

La nombre del lanzador del chupinazo es una decisión de alcaldía. Unos años, siguiendo una tradición no escrita, ese lanzamiento rotaba entre los grupos municipales, en otros, como en esta ocasión, es el alcalde quien decide quien lo lanza y también ha habido elección mediante votación popular.

La nueva alcaldesa aboga por intentar un consenso municipal en torno a una persona relevante, que sea "más o menos gratificante o satisfactoria", una fórmula en la que "no debe haber ganadores y perdedores".

El modelo de participación ciudadana, a su juicio, "cierra muchas oportunidades de muchas personas que podrían ser buenos embajadores y buenos lanzadores del chupinazo. Yo intentaré un consenso de los portavoces municipales", afirma.

Sobre la posibilidad de recuperar el Riau-Riau, comenta que le gustaría pero lo ve "complicado".

Al respecto muestra su deseo de que no se sigan perdiendo "tradiciones muy importantes para nosotros" y en ese sentido hace un llamamiento a los grupos, en especial a EH Bildu, "a gente de sus bases", ante situaciones como las que se viven al término de la procesión de San Fermín en la calle Curia.

Ibarrola desearía que esto fuera "un pasado" y en ese sentido sostiene que "Pamplona merece unos Sanfermines, unas fiestas y una procesión en convivencia, en libertad y que no vivamos sucesos tan lamentables".

Al respecto, el pasado jueves, una vez cerrado el dispositivo de seguridad para las fiestas, anunció que para "erradicar cualquier actitud violenta que altere la convivencia" se va a incrementar el número de cámaras que lleve la Policía Municipal y a aumentar la cuantía de las sanciones a 30.000 euros frente a los 12.000 actuales.

UNA CAMPAÑA ELECTORAL EN PLENOS SANFERMINES

Si todos los Sanfermines son especiales, estos sin duda van a tener un elemento que les van a diferenciar de todos los anteriores y es que en el día grande de las fiestas, el 7 de julio, arranca la campaña electoral.

"Esto ha sido una sorpresa, siempre tiene capacidad de sorprender Pedro Sánchez, ¿verdad?. Tiene la capacidad de que no estemos hablando de sus malos resultados electorales en España y estemos todos hablando de una campaña en pleno en pleno julio, cuando la gente está de vacaciones y en este caso en Sanfermines", declara al respecto la alcaldesa.

En su opinión, durante los días festivos, desde el inicio de la campaña hasta el 14 de julio, va a ser "difícil" hacer una campaña al uso en Pamplona. En el caso de su partido, UPN, "se hará por el resto de Navarra y seguramente la recuperaremos a partir del día 15. Creo que en Pamplona nadie va a estar en pensando mucho en campaña electoral en estos días", opina.

Desde el Consistorio se ha recomendado que no se organicen actos de campaña electoral durante los Sanfermines o, al menos, en ciertos horarios y espacios.

PAMPLONA NO VA A TOLERAR VIOLENCIA HACIA LA MUJER

A raíz de lo sucedido con la Manada en los Sanfermines de 2016, en Pamplona se ha mostrado una especial sensibilidad ante la violencia contra la mujer y en ese sentido la alcaldesa asegura que se va a mantener "el mismo protocolo que había hasta ahora, lógicamente, no se va a tolerar y se van a denunciar siempre este tipo de agresiones, como no puede ser de otra manera".

Con "tiempo" continuarán trabajando y evaluando medidas porque, a su juicio, es "muy importante" ver el impacto de las medidas que se adoptan, "no basta con tener ciertos protocolos o ciertas acciones", es preciso estar "continuamente pensando en cómo mejorarlas".

Ibarrola concluye invitando a participar de los Sanfermines, "un escaparate internacional" de la ciudad pero no el único, ya que Pamplona tiene "muchos más tesoreros que vender al resto del mundo". Así invita a "visitar la ciudad, a conocer a la gente de Pamplona y una fiesta en la que te sientes integrado en cuanto llegas y que es un orgullo para todos los que somos de aquí".