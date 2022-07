Sergio, un pamplonés en prensa de Apple Tv

fiestas de San Fermín, como la Navidad, son un buena excusa para regresar a casa, con la familia. Es lo que ha hecho el pamplonés Sergio Zudaire Alduain, que lleva ya diez años viviendo en California (EE UU), donde desde hace seis trabaja como productor interactivo y lleva la página web de prensa de series y películas. “Nos encargamos de sacar los trailers y el contenido promocional, como fotografías, etc”, explicaba. Las, como la Navidad, son un buena excusa para, con la familia. Es lo que ha hecho el pamplonés, que lleva ya diez años viviendo en(EE UU), donde desde hace seis trabaja como productor interactivo y lleva la página web de prensa de Apple Tv plus , con todas las. “Nos encargamos de sacar los trailers y el contenido promocional, como fotografías, etc”, explicaba.

Comunicación Audiovisual en la Universidad Europea, y volví a california para otro año, pero ya llevo diez”, comentaba ayer el joven, junto a su hermano Jon y su tía Pili Alduain. Sergio estudióen la Universidad de Navarra y, al finalizar, decidió irse un año a California para aprender inglés. “Regresé, realicé un máster en contenidos audiovisuales de la, y volví a california para otro año, pero ya llevo diez”,Pili Alduain.

Contaba que, a raíz de la pandemia, trabaja desde casa. “No sé si volveremos ya a la oficina. Está muy instalado el teletrabajo”, comentaba el joven, que considera que encontrar trabajo en EE UU para sus estudios es “mucho más fácil que aquí en España”. “Por eso no me he vuelto. Además hay posibilidades de ascender y el salario es tres o cuatro veces el que puede ganar un compañero mío aquí, aunque también allí la vida es más cara”.

