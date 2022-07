'Pura calle' en la Plaza de los Fueros

DE MENDILLORRI A LOS SANFERMINES

Ben Yart no fue la excepción. El cantante de Mendillorri recibió el lunes buena parte del calor de la ciudad. "A mí me parece genial que se apoye la cultura local, que va en auge. A los jóvenes les gusta escuchar música de gente de su ciudad, gente de su zona", explicaba Marcos García. No lo vamos a negar. Escuchar a alguien de tu misma tierra siempre atrae cierto sentimentalismo, una sensación de complicidad que vas más allá del aspecto musical o el grado de fanatismo por el artista. Este hecho aporta un toque esepcial a este tipo de eventos y más en estas fechas de San Fermín . El cantante derecibió el lunes buena parte del calor de la ciudad. "A mí me parece genial que se apoye la cultura local, que va en auge. A los jóvenes les gusta escuchar música de gente de su ciudad, gente de su zona", explicaba Marcos García.

Con una puesta escena muy particular, Ben Yart saltaba, improvisaba, solo con su intuición y con el pantalón del revés. Al final de la noche el artista terminó solo con los calzoncillos largos de verde fosforito y regaló el resto sus prendas al público. Fue acompañado de algunos amigos de Chill Mafia juntos ofreicieoron un espectáculo marcado por el desorden, la improvisación y el afonsimo que el propio cantante reconoció durante el evento. Sonaron algunos de sus éxitos como 'Mañaneo' o 'Pitxu en casa mixtape'.

FERNANDO COSTA, 'PA QUE LO GOCEN'

Luz roja. Fernando Costa, con pañuelo y vestido de blanco, irrumpió en el escenario a puro 'Narcolepsia', una de sus canciones. "La primera vez vinieron 300 personas y teníamos 5 canciones y la segunda reventamos la sala", dijo Fernado Costa al público refiriéndose a sus dos visitas anteriores a Pamplona. De inmediato conectó con el público y por momentos tuvo a casi toda la plaza con las manos el aire, moviéndalas a puro rap como 'Fratellos', 'La isla del encanto' y otros temas del nuevo álbum 'Tirititando'. "Lo que más me gusta de él es que tiene un estilo muy distinto al resto de raperos que hay en Latinoamérica. Me parece un sonido muy refrescante. Tengo bastantes expectativas", expresaba Andrés Gómez, procedente de Perú. Con la canción 'Pa que lo gocen', en especial la parte que dice "y esto es pura calle, que lo gocen", donde se vivió uno de los momentos más álgidos del concierto y pusieron a tirititar de emoción al público. Muestra de esta sintonía el rapero subió a una fan al escenario que iba con muletas. "Me ha gustado todo y más cuando ha cantado 'Malamanera'", comentó Bea Javier, quien aguantó hasta las dos de la mañana, hora aproximada a la que terminó el concierto.