Maya califica de "estupendas" las fiestas y lamenta dos agresiones sexuales

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha calificado este lunes de "estupendas" las fiestas de San Fermín finalizadas este domingo, de las que ha lamentado dos agresiones sexuales.

Maya ha precisado en conferencia de prensa que la seguridad ha funcionado y no ha habido incidentes relevantes salvo una agresión sexual ya conocida y otra ocurrida el día 12 pendiente hasta ahora de calificación penal, además de diez denuncias por abusos sexuales, por las que de momento no hay detenidos.

Y ha añadido que en Pamplona "no es no" todos los días por lo que se trabajará hasta "erradicar de manera definitiva estos comportamientos" y que no se sucedan hechos "lamentables" como estos que, sin embargo, "no pueden empañar el buen espíritu general de las fiestas".

Otros datos aportados en el balance de sanfermines reflejan que por los incidentes del día 6 en el Ayuntamiento, cuando se quiso colocar una ikurriña, hay cinco denuncias por lesiones, una de una concejala de Navarra Suma, otra de una edil de EH Bildu y tres de policías locales.

Un tema sobre el que como alcalde, ha dicho, "no voy a permitir" que se incumpla la ley en relación con los símbolos de la Comunidad Foral, ni tampoco "la presión, el odio, los insultos y los intentos de agresión" del día 7 a algunos miembros de la corporación al final de la procesión de San Fermín por parte de "los mas radicales".

Por lo demás, ha añadido Maya, estas han sido unas fiestas "divertidas, sanas, alegres y seguras", en las que 1,33 millones personas han participado en los actos programados por el Ayuntamiento, un 11% menos que en 2018, lo que ha atribuido en parte a un nuevo sistema de conteo más realista pero sin descartar que haya que analizar otras causas, entre ellas la conveniencia de actualizar el programa.

Del encierro, con 13.800 corredores en total, y los domingos 7 y 14 como los mas numerosos, con 2.300 y 2.100, ha precisado que la carrera de este domingo con Miura demuestra que ni el antideslizante ni los cabestros lo han transformado, como dicen algunos críticos, y en todo caso ha subrayado que lo prioritario es la seguridad y el sentido del encierro trasladar a los toros de los corrales de Santo Domingo a la plaza y no otro.

Un acto en el que han sido sancionadas económicamente 25 personas por incumplir la normativa del encierro, frente a las 6 del año pasado, la mayoría por tomar imágenes dentro del recorrido o por tocar a los animales.

En relación con la limpieza, el alcalde ha puesto en valor el trabajo del personal en este ámbito y precisado que ha crecido un 8,7% la recogida de residuos debido sobretodo al mayor volumen de vidrio, un 17,5% mas, ya en contenedores y en la calle la basura ha bajado un 2,6% y un 14,8%, respectivamente.

Ha destacado asimismo que han aumentado un 25% los decomisos fruto del esfuerzo policial para no permitir la venta ilegal ambulante, por lo que también se han abierto 12 diligencias judiciales.

Se han incrementado asimismo un 5% las denuncia atendidas, en total 2.005 de las que el 63% han dio por hurtos, que crecen ligeramente igual que los robos con violencia y los delitos de lesiones, al contrario de lo que sucede con los robos con fuerza.

El punto de información contra las agresiones sexistas, situado en la plaza del Castillo, ha atendido estos sanfermines a 14.375 personas, ha recogido 31 incidencias y activado en un caso el protocolo de acompañamiento.

Por su parte las patrullas de Policía Municipal ha atendido 1.119 requerimientos ciudadanos, un 15% más que el año pasado, y han realizado 6.000 pruebas de etilometría, 38 positivas, y 20 por drogas, con 2 denuncias. Ha habido además 35 accidentes de tráfico estos días en Pamplona con 3 heridos graves y 7 leves.

El alcalde Maya ha señalado por último que este año se han realizado 2.461 controles por ruido, un 15% más, con las calles Estafeta, San Nicolás y Olite como principales puntos negros, lo que en algunos casos ha conllevado clausuras musicales durante 24 horas por reiteración, y han aumentado también un 18,8% las inspecciones alimentarias, que han detectado 104 deficiencias.

