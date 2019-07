Maya hace un balance "muy positivo" de las fiestas pese a algunos percances

Actualizada 12/07/2019 a las 13:48

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha hecho este viernes un balance "muy positivo" de los Sanfermines de este año, pese a algunos incidentes durante el chupinazo y en la calle Curia durante la procesión y la polémica generada en torno al comportamiento de toros y cabestros en los encierros.



"El balance es muy positivo, empezamos con un poco de nerviosismo, con los hechos del chupinazo y luego como siempre la calle Curia (durante la procesión), pero la valoración global es muy buena", ha comentado el alcalde tras el homenaje a personas centenarias celebrado en la casa consistorial.



También ha recordado la tromba de agua del 8 de julio "que obligó a suspender la corrida y que tuvo efectos terribles en la Navarra media y que nos dejó a todos un poquito bajos y tristes por lo que vimos".



Sin embargo, ha dicho Maya, "la fiesta está muy bien, el tiempo está siendo muy bueno y el ambiente de calle, muy bueno".



Respecto a la polémica sobre toros y mansos, ha afirmado que ya se ha comprometido a estudiar el tema en la Mesa del Encierro, pero "dejando claro que lo primero es la seguridad" y, sobre el antideslizante, ha subrayado que la aplicación de este producto "ha sido un logro que ha evitado ese follón que se montaba en la curva de Mercaderes".



"Lo de los cabestros, ahí están los expertos. Estoy dispuesto a analizar las razones y si se puede de alguna forma garantizar esa seguridad con unas carreras más cercanas a los toros, que por cierto hoy hemos visto algo de lo que son esas carreras al partirse un poco la manada", ha declarado.



Por otro lado, ha informado de que la Policía Municipal ha recogido cuatro denuncias por abusos, todas por tocamientos en los primeros días de las fiestas, aunque uno de los casos es "confuso".



"Los temas más graves, que a todos nos dan tantísimo miedo, como pueden ser las agresiones, vamos a tocar madera, porque en estas cosas lo último que hay que ser es imprudente y a veces todo va muy bien y se tuerce en el último momento. Vamos a confiar en el sentido común de todo el mundo", ha aseverado el alcalde.



Maya ha pedido que el visitante "venga a divertirse, y el que venga a otras cosas, que no venga y, si viene, que tenga la absoluta certeza de que esta ciudad rechazará lo que haga, lo condenará y además actuarán la policía y los jueces, como hemos demostrado en el caso de la Manada".



"Si alguien lo quiere hacer, lo pagará, pero vamos a olvidarnos de eso y vamos a pensar que el que venga, viene a divertirse y no va a ocurrir nada que no deba ocurrir", ha concluido.

