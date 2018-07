El lunes 16 de julio finaliza el plazo para votar los fuegos artificiales

Un año más, la ciudadanía podrá dar su valoración sobre las colecciones del XIX Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de autor San Fermín 2018. Hasta el lunes 16 de julio a las 14 horas está abierto el plazo para que quien lo desee pueda votar por sus pirotecnias favoritas. Se puede votar cada colección una única vez y se pide que se valore únicamente aquellos fuegos artificiales que se hayan visto.

Se han establecido tres maneras para poder votar. Dos de ellas son tecnológicas, a través de las webs www.pamplona.es y www.sanferminoficial.com y a través de la aplicación para móvil Sfpamplona; y una de una forma más tradicional con papeletas y urnas. Los puntos de entrega de esas papeletas de votación se ubican en Civivox Condestable (c/ Mayor, 2), en la Oficina de Turismo (c/ San Saturnino, 2), en Diario de Navarra (c/ Zapatería, 49), en el hipermercado Eroski (carretera San Sebastián, km. 1) y en la consigna municipal (Escuelas de San Francisco). Eroski patrocina el Concurso Internacional de Fuegos Artificiales y Diario de Navarra colabora con su difusión.

Entre todas las personas que participen en la votación se sortearán una tablet, dos packs de experiencias, dos libros electrónicos, dos torres de sonido, cinco pulseras de actividad, dos MP3, dos auriculares inalámbricos y un vaso batidora. El resultado del sorteo se hará público durante la semana siguiente a la finalización de las fiestas.

El XIX Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de autor San Fermín 2018 entrega cuatro distinciones. El San Fermín de Oro a la mejor colección tiene como premio un trofeo y 5.000 euros; el San Fermín de Plata está dotado con 3.000 euros y trofeo; y el San Fermín de bronce con 2.000 euros y trofeo. Se otorga también una mención especial a la colección más votada por el público. La pirotecnia Vulcano, que quemó su colección el sábado 7 de julio, actuó fuera de concurso, ya que sustituyó a la francesa Pandora Pyrotechnie que, por un error burocrático ajeno al Ayuntamiento, no pudo lanzar.

