Teresa Catalán, un Gallico de Oro musical

Con dos años más que la sociedad gastronómica Napardi, fundada en 1953, Teresa Catalán ha llevado una vida paralela a dicha sociedad. Su padre tenía “grandes amigos en esa casa” y la seguía desde pequeña. Este miércoles, recibía de la misma, el Gallico de Oro, la distinción más emblemática que otorga la asociación.

En la 33ª edición de un galardón que premia en San Fermín a una persona de Navarra, o vinculada a ella, que destaque en el campo de las artes, las ciencias, el deporte, la cultura o las humanidades, la sociedad gastronómica Napardi volvió a vestirse de gala para recibir a la galardonada Teresa Catalán y homenajear también a Mari Cruz Corral, cantante del Orfeón Pamplonés, y a Amaia Romero, reciente ganadora de 'Operación Triunfo', que no pudo estar presente por su apretada agenda.

La junta directiva de la asociación vistió sus mandarras y, junto a ellos, dos txistularis y el coro de Napardi se encargaron de amenizar el acontecimiento. Miguel Ayestarán, presidente de la sociedad, llevó la voz cantante del acto, en el que también estuvieron presentes el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, y Ana Ollo, consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales del Gobierno de Navarra.

Catalán, compositora y catedrática de Composición e Instrumentación del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, recibió el agradecimiento de la asociación por poner en valor su “íntimo orgullo” de ser pamplonesa allí por donde ha compuesto su música, afirmaba Miguel Ayestarán. Visiblemente emocionada, Teresa Catalán escuchaba atentamente las palabras del presidente que hacían mención a todos sus méritos a lo largo de su carrera musical y repasaban su vida personal. A continuación, se le hizo entrega de un pergamino, una insignia de Napardi y el Gallico de oro 2018. Además, se le impuso la tradicional mandarra de la asociación con su nombre incluido.

La emoción en ella era evidente, algo que quiso evitar. “Venía llorada de casa, pero no me ha servido de nada. Llevo toda la mañana con tal intensidad de emociones que no he hecho otra cosa que llorar. Estar hoy aquí para un pamplonés es mucho más que un premio, es un honor que no se puede igualar”, afirmaba . Para ella, Napardi es algo más que una sociedad gastronómica, “es un ejemplo de convivencia y de amistad. Las personas que pertenecen a esta casa más que estar en la fiesta son la fiesta”.

Por otro lado, Teresa Catalán aprovechó su intervención para obsequiar a Napardi con dos partituras originales. La primera de ellas es una obra cedida al Archivo Real de Navarra que escribe cuando muere su padre, en 1985, para rememorar sus vivencias con él. La segunda, es una partitura dedicada, Por la vereda de San Cernin. De esta manera, la artista navarra, actualmente miembro del Consejo de Cultura del Gobierno de Navarra, suma el Gallico de Oro de Napardi 2018 a los numerosos premios obtenidos por su trayectoria musical, entre los que destaca el reciente Premio Nacional de Música de 2017.

HOMENAJE A M.ª CRUZ CORRAL

La cantante del Orfeón Pamplonés Mari Cruz Corral, también fue reconocida en el acto de este miércoles con la entrega de un plato con la insignia de Napardi. En 2016 cantó por última vez a San Fermín en la procesión del 7 de julio después de haberse subido al balcón del número 57 de la calle Mayor durante 11 años. “Ha tenido la virtud de enmudecer la calle Mayor de Pamplona en el día más importante de una ciudad abarrotada para ver pasar el santo el día 7 de julio”, destacaba Ayestarán de la “jotera” Navarra. Por supuesto, no faltó la interpretación del Que hizo a San Fermín llorar, acompañado de Jokin Zabalza con una guitarra. Su voz no dejó indiferente a nadie, incluso se observó alguna cara de ternura entre los asistentes en unas fechas tan marcadas como los Sanfermines.

El acto estuvo acompañado por dos interpretaciones de los txistularis y por el coro de Napardi que interpretó el emotivo Agur Jaunak y cerró la gala con el himno de la sociedad compuesto por el Maestro Turrillas.

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron concluyó con una intervención en la que quiso remarcar que “los Sanfermines no son solo de desfase, detrás hay fiestas musicales y culturales como estas” y consideró un “acierto” la elección de Teresa Catalán como premiada. A la ceremonia le siguió una comida de la que fueron partícipes los miembros de la asociación Napardi y los invitados.

