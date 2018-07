Hay cosas en Pamplona que en San Fermín amanecen del revés

La ciudad amanece del revés. Pamplona está de fiesta y las estampas más insólitas se mezclan con las más tradicionales. Y en ese darse la vuelta la cosas, la señal que indica la dirección para llegar al portal de San Nicolás ha amanecido este miércoles también boca abajo.

Y no es tanto que la señal esté girada, si no el hecho de fijarse. Que no son días como para ir leyendo señales... Pero ahí estaba el ojo atento de la periodista Pilar Fernández Larrea, que en su camino a la Plaza de Toros para dar buena información del quinto encierro, ha parpadeado dos veces antes de comprobar que sí, que era la señal la que estaba mal colocada.

¿Y quién ha colocado la señal del revés? A la mente nos viene el 'STOP' mal pintado de Tudela... Pero volviendo al tema, ¿desde cuándo está esto así? Como un niño que rompe algo y baja la mirada diciendo 'yo no he sido yo' tras un mal apaño, así descansa la indicación hacia el portal de San Nicolás ubicada en la calle Mayor, en la esquina de la iglesia de San Saturnino.

