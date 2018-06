Carmen Chocarro : "Si no existiese San Fermín, no tendríamos fiestas"

"Se dice que San Fermín es un símbolo, un icono y por eso digo que las fiestas deben ir alrededor del santo", cuenta Carmen Chocarro, integrante de la Corte de San Fermín, cuando se le pregunta qué es para ella San Fermín. A sabiendas de que es de las pocas que no va a responder a la pregunta haciendo referencia a la fiesta, insiste: "Si no existiese el santo, no tendríamos fiestas".

Su labor dentro de la Corte de San Fermín es la de difundir la devoción y promover el culto del Patrono, además de conservar la capilla y el patrimonio histórico-artístico a su función litúrgica.

Por ello no tiene dudas a la hora de escoger su 'momentico sanferminero': la procesión. "Es un acto irrepetible a lo largo de las fiestas porque los toros o los fuegos los vemos a lo largo de los nueve días de fiesta, pero la procesión es un momento único e irrepetible", explica.

TRANSMITIR LA FIESTA

Chocarro insiste en la importancia de transmitir la fiesta generación tras generación. "Disfruto de San Fermín, lo preparo con ilusión y hago una cosa muy importante: transmitir la fiesta a mis hijos y conocidos indicándoles los valores y todo lo que conlleva la fiesta".

