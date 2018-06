Maitane Melero: “El almuerzo del 6 de julio es muy especial”

En febrero se colgó la medalla de oro en el Campeonato de España de 3.000 metros, en abril la plata en 10.000 y en agosto acudirá al Europeo en Berlín. Maitane Melero Lacasia, 35 años, ingeniera en Acciona y madre de un niño de 2 años, tendrá que entrenar durante los Sanfermines. Y lo hará en la Vuelta del Castillo. “Tengo que rodar. Así que no me queda otra que esquivar a la gente durmiendo si no quiero salir de Pamplona”. El 6 de julio disfrutará de su momento más especial. “El momento del almuerzo es cuando nos juntamos todas las amigas. Para mí, sin duda, San Fermín es alegría”.

