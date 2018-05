Diario de Navarra apuesta por devolver a los Sanfermines una imagen positiva

La imagen de los Sanfermines fuera de esta tierra parece haber tocado fondo. El horrible suceso protagonizado por La Manada ha hecho que se haya extendido la imagen de una ciudad peligrosa, sobre todo para las mujeres.

Era la puntilla para un fenómeno que los Sanfermines llevan arrastrando varios años con imágenes impactantes que se reproducen en medios, sobre todo extranjeros, donde prima el ángulo más morboso aunque sea tremendamente minoritario. Una realidad que existe, pero que en ningún caso representa a los Sanfermines en su conjunto.

Por eso, desde Diario de Navarra queremos poner en marcha un movimiento, una campaña, para reivindicar los Sanfermines en positivo. Queremos evidenciar nuestro empeño para darle la vuelta a una imagen que entendemos no se corresponde con la realidad. Sin esconder, por supuesto, los problemas y las carencias. Pero desde la convicción de que las fiestas de Pamplona no se merecen este castigo extra. Y, sobre todo, no se la merecen sus gentes que son las que han trenzado con sus vivencias de cada julio lo que hoy son las fiestas.

La realidad de la fiesta

Los que vivimos en Pamplona, en Navarra, sabemos mejor que nadie las limitaciones y los problemas que los Sanfermines arrastran. Que son muchos y variados. Vivimos cada año con ellos. Los sufrimos todos y en primera fila. Masificación, excesos, suciedad, politización, desconocimiento atrevido, etc..

Pero, por eso, también sabemos que los Sanfermines que algunos cuentan no son la realidad cotidiana de la fiesta. Que si seguimos considerándolas las mejores fiestas del mundo es porque, a pesar de todo, no han perdido lo mejor de su esencia. Sólo hace falta mirarlas bien, con los ojos limpios de prejuicios y estereotipos. Unas fiestas populares, que se viven en la calle las 24 horas del día, donde cualquiera es bienvenido si respeta a los demás, con el encierro como un elemento nuclear del ciclo de sus horas. Unas fiestas que se han vuelto universales pero que conservan intactas múltiples tradiciones locales. Y es que hay muchos Sanfermines. Para los de casa y para los que nos visitan. Las fiestas de día y las fiestas de noche. Los Sanfermines de los Gigantes y la Pamplonesa. Los de las peñas y la música en todos sus formatos. Los de los encierros, con la emoción, la incertidumbre y la adrenalina colectiva que se enciende cada mañana y que sólo se calma con la llegada del último toro al toril. Los de la ciudad que se reúne en la Plaza del Castillo cada mañana, en la Plaza de Toros cada tarde y en la Vuelta del Castillo cada noche y la que invade el Casco Antiguo durante las 245 horas para empaparse de la fiesta.

Los Sanfermines son para los pamploneses, para los navarros en su conjunto, un elemento de identidad compartida. Uno de los pocos que conservamos en esta sociedad excesivamente cuarteada y rota. Unen por encima de edades, clases sociales y afinidades políticas. Por ello no queremos verlos en la UCI, que es como los contemplan hoy parte de la opinión pública nacional e internacional.

Dar voz a la fiesta

Por ello, y a lo largo de las próxima semanas, Diario de Navarra va a trabajar a través de todos los medios a su alcance (el periódico, la web, las redes sociales) para poner su grano de arena en la tarea de recomponer la imagen de los Sanfermines. Lo va a hacer de la mano y dando voz a los protagonistas de la fiesta. A los que, de alguna manera, guardan su esencia popular. Pero no sólo a ellos.

También abriendo este deseo a diversos colectivos para visualizar que la reivindicación de la fiesta es una tarea asumida por todos. Queremos poner nuestro trabajo en ello. Y hacerlo con convicción. Extender este mensaje a través de las redes sociales, el altavoz que permite saltar fronteras y llegar a todo el mundo. Apelar a un sentimiento, el de que la fiesta está viva.

También queremos sumar para lanzar este mensaje más allá de Navarra, que es donde toca que se oiga. En el resto de España y en el extranjero. Queremos contar con la voz de comunicadores y profesionales que conocen los Sanfermines, sean navarros que viven fuera o sean amantes de nuestra fiesta, animarles a que nos ayuden en esta tarea. Y queremos también reflexionar juntos sobre los retos de nuestras fiestas a través de diversos foros de debate en vivo.

Etiquetas Diario de Navarra

Selección DN+