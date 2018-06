Rosa Beunza, dependienta de Kukuxumusu: “No he notado inseguridad en la calle”

Rosa Beunza, Manuel Corera y Natxo Castillo: “No he notado inseguridad en la calle”

“Hazme la foto subida en la escalera, con este gesto de empoderamiento, como el de la vaca de la camiseta”, solicita la joven pamplonesa Rosa Beunza, de 22 años. Abajo, a sus pies, Manuel Corera, director de comunicación de Kukuxumusu, y Natxo Castillo, jefe de ventas, aseguran la escalera, metáfora del equilibrio, clave en el buen devenir de las fiestas. Y al fondo, tras el gesto de empoderamiento, una Estafeta tranquila. Rosa Beunza Fonseca trabaja como dependienta en la tienda de camisetas de esta marca al final de la calle. “Normalmente, en Sanfermines, abrimos a las ocho y cuarto, justo después del encierro, y nunca hemos tenido problemas”, explica Corera. Desde lo alto de la escalera, Rosa sonríe al describir lo que para ella representan los Sanfermines. “Alegría, amigas, calle, bailar...”, su expresión se ilumina con cada palabra. “También es la familia, el día, la noche... Llevo desde los 13 años saliendo y no he notado inseguridad, quizá sí es verdad que desde hace tres se percibe un deterioro por culpa de los que viene de fuera, que piensan que todo está permitido, ¡y no lo está!”, deja claro. A la hora de regresar a casa, de noche, cuenta que suele ir acompañada y pegada al móvil. “Pero no suele haber problemas”.

