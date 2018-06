No me atrevo a hablar de lo que desconozco, de lo que me pilla lejos física o intelectualmente. Evito opinar sobre teoremas matemáticos, sobre qué procedimiento es idóneo para materializar un trasplante de riñón o sobre si en la tomatina de Buñol existe riesgo de que uno de esos frutos que se tiran unos a otros te saque un ojo. Sin embargo ya nadie, igual da que viva en Marte, guarda silencio en relación a los Sanfermines, a lo que significan y suponen. Expertos somos todos. Algunos inc

Selección DN+