Inglesofobia

Lo mismo las 47.500 familias que han querido que sus hijos se formen en el Programa de Aprendizaje en Inglés (PAI) no tienen ni idea. ¿Que representan el 70% del alumnado de entre 3 y 12 años que hay en Navarra? Da igual. Cómo se les ocurre. Que “Navarra no es Gibraltar”, hombre. Tampoco es Bollullos del Condado. Ni Euskal Herria, por cierto. Lo de Gibraltar lo ha afirmado María Solana, portavoz de Geroa Bai y consejera de Educación la pasada legislatura, lo que dice mucho sobre en qué manos se ponen a veces materias sensibles para la ciudadanía y sobre la campaña nacionalista contra el PAI. Sindicatos y plataformas abertzales ya han organizado una manifestación en Pamplona el próximo sábado. La agitación de quienes se pasan la libertad de elección de las familias (y la elección efectuada, la que realmente escuece al nacionalismo) por el arco del triunfo. Cuando el consejero de Desarrollo Económico, de Geroa Bai, aplauda la internacionalización de las empresas, habrá que preguntarle si hablar inglés no habrá tenido algo que ver en ella.