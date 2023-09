El 'cacao' de la jornada escolar

Comprar y forrar libros, renovar la ropa, encontrar la escuadra y cartabón exactos en la tienda, cuadrar horarios de extraescolares, conocer a los nuevos profesores... si septiembre no traía suficientes retos escolares ya de por sí, en éste las familias navarras se acaban de topar con una incertidumbre extra: la jornada escolar. Es el tema estrella en los patios. En unos meses (ojo, no se sabe cuantos), tocará volver a votar qué horarios se quiere para el curso que viene. Pero claro, Educación le ha dado la vuelta al asunto. A partir de 2024, todos los centros volverán a tener jornada partida y podrán votar sólo si quieren cambiarla. ¿Recuerdan la pandemia y los años con jornada continua para todos? Pues ahora, al revés. Que cacao. Dicen que así cada centro podrá elegir su jornada e iniciar el proceso de votación. Vale. ¿Ya querrán todos? ¿Se enterarán las familias? El Gobierno anunció en 2022 votación obligatoria para todos, pero ahora cambia. Aclárense y no líen más, por favor.